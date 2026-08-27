Procurorul care a intrat cu pistolul într-un local din Hunedoara, arestat preventiv. Instanța Supremă a răsturnat decizia Curții de Apel de acum mai bine de două săptămâni

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus joi arestarea de îndată a procurorului Radu George Bucurica de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin. În 10 august, Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare, aducând critici parchetului care a instrumentat ancheta în acest caz.

Procurorul Bucurica este acuzat că a intrat înarmant cu un pistol într-un local din Hunedoara și că a provocat scandal când polițiștii l-au legitimat.

Miercuri, Secția de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea din funcție a procurorului, vizat și de o anchetă a Inspecției Judiciare.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul Bucurică Radu George.(…), Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bucurică Radu George, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, două infracțiuni de ultraj”, scrie în soluția pe scurt, publicată pe portalul Înaltei Curți.

Instanța supremă a decis arestarea preventivă a procurorului Bucurica, începând de la 27 august 2026 până la 25 septembrie 2026, inclusiv, mandatul de arestare fiind emis „de îndată”, potrivit minutei.

Decizia pronunțată joi de ICCJ este definitivă și vine la o zi distanță după ce Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, la solicitarea Inspecției Judiciare, suspendarea din funcție a procurorului Bucurica. El este vizat și de o anchetă disciplinară a Inspecției Judiciare.

Scandalul care a dus la arestare

Radu George Bucurica, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin, a fost reținut în noaptea de 9 august în urma unui incident produs într-un local din județul Hunedoara.

Magistratul este acuzat că a intrat în bar cu un pistol letal, un cuţit şi un spray lacrimogen. Potrivit Parchetului General, când poliţiştii i-au cerut să se legitimeze, bărbatul a făcut scandal și a tras cu arma. Bucurica avea permisul de port armă anulat din 27 iulie, potrivit datelor din dosar.

Site-ul local Știri din Hunedoara a relatat că procurorul Bucurica a intrat în discoteca comunei îmbrăcat complet în negru și cu mănuși negre, asemănătoare celor chirurgicale, și avea un comportament ciudat. O persoană a alertat poliția.

Reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Bucurica a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Prima instanță s-a opus arestării

Curtea de Apel Alba Iulia a respins în 10 august propunerea de arestare, fără a lua o altă măsură preventivă față de procurorul acuzat. Instanța afirma, în motivarea deciziei, că nu există nicio probă că procurorul a tras cu arma, ci că arma ar fi fost declanșată chiar de unul dintre polițiști.

Tot în motivarea deciziei, Curtea a adus critici parchetului. Mai mult, judecătorul de drepturi și libertăți menționa că nu Bucurica ar fi fost cel care a tras cu pistolul, ci unul dintre polițiștii care încerca să-l dezarmeze.

Mai mult, Curtea a imputat parchetului și că a permis ca Bucurica să fie prezentat la instanță într-o ținută care să îi afecteze imaginea.

În filmările surprinse luni pe holul Curții de Apel Alba Iulia, procurorul Bucurica apare cu tricoul rupt.

„Se ridică, în mod firesc, întrebarea în ce măsură preocuparea Parchetului pentru rezonanța socială și pentru imaginea publică a sistemului judiciar a fost avută în vedere atunci când s-a permis prezentarea inculpatului în fața instanței într-o ținută susceptibilă să îi afecteze imaginea, ca individ, dincolo de orice apreciere asupra funcției pe care o exercită?”, întreabă retoric judecătorul în motivare.