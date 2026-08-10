Procurorul care a tras cu pistolul la terasa unui local a fost lăsat în libertate de Curtea de Apel din Alba-Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchet privind arestarea preventivă a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, care a tras cu pistolul în timp ce polițiștii încercau să-l imobilizeze.

Magistratul este acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.

Instanţa a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Hotărârea este cu drept de contestaţie.

„În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul B. R. G.(…) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a reţinerii luată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23:55, dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia, citată de Agerpres.

„S-a făcut dreptate şi sper să obţin dreptatea şi mai departe. Am încredere în justiţia din România şi sper ca nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut eu”, a spus procurorul, după pronunțarea deciziei.

Scandal în barul dintr-o comună

Procurorul a intrat într-un local din comuna Ribița cu un pistol letal, un cuţit şi un spray lacrimogen. Când poliţiştii i-au cerut să se legitimeze, bărbatul a făcut scandal și a folosit arma.

Potrivit Parchetului General, pe 9 august, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribița, Jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, cu „un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19”.

Autoritățile spun că permisul său de port-armă a fost anulat de IPJ Caraș Severin pe 27 iulie.

„În jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută, asupra sa”, a menționat Parchetul General.

Site-ul local Știri din Hunedoara a relatat că bărbatul a intrat în discoteca comunei îmbrăcat complet în negru și cu mănuși negre, asemănătoare celor chirurgicale. O persoană a alertat poliția, după ce a văzut ca avea asupra lui un pistol.