Procurorul Curții Penale Internaționale, care a obținut mandat de arestare pentru Netanyahu şi Putin, a fost demis

Adunarea statelor membre ale Curții Penale Internaționale (CPI) l-a demis vineri pe procurorul acestei instanțe, Karim Khan, au declarat surse diplomatice agențiilor AFP și Reuters. Conform acestora, decizia a fost aprobată de 82 din cele 125 de țări reprezentate, scrie Agerpres. Franța, Norvegia și Olanda anunțaseră public că susțin demiterea.

Khan, în vârstă de 56 de ani, fusese acuzat de agresiune sexuală asupra unei subordonate – faptă pe care nu a recunoscut-o.

În mai 2025, el se autosuspendase din funcție în așteptarea rezultatului anchetei. În iunie anul acesta, cei 21 de membri ai Biroului Adunării l-au suspendat din nou și au convocat ședința excepțională de vineri, de la sediul ONU din New York, cu precizarea că decizia lor nu este un indiciu privind „rezultatul final” al dosarului.

Procurorul și alți 10 oficiali ai CPI au fost sancționați de SUA după ce au deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de Israel în Fâșia Gaza.

În 2024, el a obținut mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, precum și ale unor lideri ai organizației islamiste palestiniene Hamas, uciși ulterior de israelieni.

După ce CPI a emis un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin în 2023, Khan a fost condamnat în contumacie de o instanță din Rusia în 2025.

Când a preluat Khan funcția de la CPI

Curtea Penală Internațională – fondată prin Statutul de la Roma în 1998 – are competența de a judeca și pedepsi și persoane fizice responsabile pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Khan era în funcție din 2021, fiind avocat specializat în Drepturile Omului, potrivit BBC.

Avocatul britanic este al treilea procuror șef din istoria de 18 ani a Curții Penale Internaționale. De asemenea, el a fost a secretar general adjunct al ONU.

Înainte de a fi ales procuror general al CPI, Karim Khan a condus o investigație a ONU asupra atrocităților comise de gruparea Stat Islamic în Irak. În timpul acestei anchete, el a cerut procese similare celor de care au avut parte liderii nazişti de la Nuernberg.

Khan a lucrat și la urmărirea penală în Tribunalele Penale Internaționale pentru crimele comise în războaiele din fosta Iugoslavie și genocidul din Rwanda.