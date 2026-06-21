Producătorii de cipuri din Coreea de Sud dau bonusuri atât de mari tuturor angajaților încât pot crea o problemă în economie. De ce sunt îngrijorate autoritățile

Cip de memorie HBM produs de Hynix, prezentat la un târg de tehnologie, FOTO: Ahn Young-joon / AP / Profimedia

Banca Centrală a Coreei de Sud a avertizat că bonusurile record acordate angajaţilor din industria semiconductorilor ar putea contribui la accelerarea inflaţiei, într-un moment în care ţara se confruntă deja cu o rată a inflaţiei peste ţinta oficială, scrie presa internațională, preluată de News.ro.

Într-un raport publicat pe 17 iunie, banca centrală a spus că inflaţia din acest an a fost alimentată în principal de creşterea preţurilor la energie, pe fondul conflictului dintre Iran şi Israel.

Apoi instituţia a avertizat că presiunile inflaţioniste ar putea continua să crească pe măsură ce veniturile populaţiei se îmbunătăţesc şi majorările salariale se extind în economie.

Bonusuri de peste 400.000 de dolari

Autorităţile monetare şi-au exprimat în mod special îngrijorarea faţă de bonusurile excepţional de mari plătite angajaţilor unor companii tehnologice importante, precum SK Hynix şi Samsung Electronics.

Potrivit unor informaţii din presa sud-coreeană, SK Hynix a convenit ca 10% din profitul operaţional să fie distribuit angajaţilor sub formă de bonusuri. La Samsung, lucrătorii din divizia de cipuri ar urma să primească bonusuri speciale echivalente cu 10,5% din profitul operaţional al diviziei.

Conform estimărilor citate de Reuters, un angajat din sectorul memoriilor electronice, cu un salariu anual de bază de aproximativ 80 de milioane de woni (52.400 de dolari), ar putea încasa în acest an bonusuri totale de aproximativ 626 de milioane de woni (410.000 de dolari).

În cazul SK Hynix, bonusurile ar putea depăşi 700 de milioane de woni (aproximativ 455.000 de dolari) dacă societatea atinge profitul anual estimat de 250 de trilioane de woni.

Sunt atât de mari că generează presiuni inflaționiste

Banca centrală subliniază că, în mod normal, bonusurile nu generează presiuni inflaţioniste importante deoarece nu reprezintă venituri permanente.

Totuşi, atunci când acestea ating niveluri excepţionale, există riscul ca şi alte sectoare să solicite majorări salariale similare, ceea ce ar putea amplifica atât cererea de consum, cât şi costurile de producţie.

Sectorul de lux profită

În paralel, comercianţii cu amănuntul profită deja de afluxul de bani. Viceguvernatorul băncii centrale, Lee Jiho, a declarat că vânzările au crescut semnificativ în oraşe precum Suwon şi în departamentele de produse de lux ale marilor magazine universale.

Presa locală relatează că mulţi angajaţi ai industriei semiconductorilor au început să cheltuie sume importante pe genţi de lux, bijuterii şi ceasuri. În provincia Gyeonggi, unde se află principalele fabrici ale Samsung şi SK Hynix, cheltuielile realizate cu cardul au crescut mai rapid decât în alte regiuni ale ţării.

Creşterea consumului s-a reflectat şi pe bursă. Acţiunile companiei Lotte Shopping au urcat cu peste 148% de la începutul anului, în timp ce titlurile Hyundai Department Store au avansat cu 120%.

Cea mai spectaculoasă evoluţie a fost înregistrată de Shinsegae, ale cărei acţiuni au crescut cu aproximativ 190% de la începutul anului, investitorii anticipând o continuare a boomului consumului de lux alimentat de bonusurile generoase din sectorul tehnologic.