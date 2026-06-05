Producătorul celebrelor țigări Carpați și Snagov a intrat în insolvență

Producătorul celebrelor mărci de țigări Carpați și Snagov, fabricate în Germania pentru vânzare pe piața românească, a intrat în insolvență cu datorii de circa 14 milioane de euro către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și de circa 3,4 milioane euro către Romexterra Finance IFN, afacerea familiei Necula, relevă documente analizate de Profit.ro.

La finalul anului trecut, firma Fabrica de Țigarete SRL a fost preluată de Vivinco VNO, al cărei acționar majoritar indirect este milionarul Mihail Adrian Andronic, implicat și în afacerea cu vinuri Murfatlar, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Fabrica de Țigarete a intrat în insolvență cu un stoc de marfă constând în aproximativ 315.330 de țigarete, în valoare estimată de aproximativ 2.777.401,55 lei, supus unui sechestru asigurator, potrivit documentelor juridice consultate de Profit.ro. Cererea de intrare în insolvență a fost formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

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