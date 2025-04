Producătorul unei emisiuni celebre din SUA demisionează pentru că și-a pierdut independența. Presiuni din partea lui Donald Trump și a Paramount

Bill Owens, producătorul executiv al „60 Minutes” de la CBS News, a anunțat marți că demisionează din cadrul longevivei emisiuni de știri de duminică deoarece și-a pierdut independența jurnalistică, transmite The New York Times, care susține că emisiunea s-a confruntat cu tot mai multă presiune din partea președintelui Donald Trump și a Paramount, compania-mamă a postului de televiziune.

Owens, abia a treia persoană care conduce emisiunea în cei 57 de ani de la apariție, și-a informat personalul printr-o notă că, „în ultimele luni, a devenit clar că nu mi se va permite să conduc emisiunea așa cum am condus-o întotdeauna, să iau decizii independente bazate pe ceea ce era corect pentru «60 de minute», corect pentru public”.

„Așadar, după ce am apărat acest show — și ceea ce reprezentăm — din toate punctele de vedere, de-a lungul timpului, cu tot ce am putut, mă dau deoparte pentru ca show-ul să poată merge mai departe”, a scris el în nota respectivă, obținută de The New York Times.

Trump a cerut despăgubiri de 10 miliarde de euro

În ultimele luni, emisiunea „60 Minutes” s-a confruntat cu tot mai multă presiune din partea Paramount, compania-mamă a CBS News, și a președintelui Donald Trump. Republicanul a dat postul de televiziune în judecată și a cerut despăgubiri de 10 miliarde de euro, acuzând emisiunea de „comportament ilegal”.

Acționara majoritară a Paramount, Shari Redstone, vrea să obțină aprobarea administrației Trump pentru tranzacția de miliarde de dolari de vânzare a companiei către Skydance, o firmă condusă de fiul miliardarului Larry Ellison.

Ea și-a exprimat dorința de a soluționa speța lui Trump, care a reclamat modul în care a fost editat un interviu cu Kamala Harris de la „60 Minutes” din octombrie, când democrata ocupa funcția de vicepreședintă a SUA și era adversara lui în cursa prezidențială.

Experții juridici consideră că procesul este nefondat, iar Bill Owens a declarat în februarie că nu va prezenta scuze dacă se ajunge la o eventuală înțelegere. Mulți jurnaliști de la CBS News consideră că o înțelegere ar echivala cu o capitulare în fața lui Trump din cauza a ceea ce ei consideră a fi nemulțumiri standard legate de politica editorială a postului.

În nota de marți, Owens a promis că emisiunea „«60 Minutes» va continua să relateze despre noua administrație, așa cum vom raporta despre administrațiile viitoare”.

„Emisiunea este prea importantă pentru țară. Trebuie să continue, numai că nu cu mine ca producător executiv”, a continuat el.

Bill Owens a lucrat pentru prima dată în cadrul CBS News în 1988, ca stagiar, și a devenit producător executiv al emisiunii „60 Minutes” în 2019.

Donald Trump a criticat adesea „60 Minutes”. În 2020, în primul mandat la Casa Albă, președintele a întrerupt un interviu cu Lesley Stahl, fiind nemulțumit de întrebările ei. În timpul campaniei din 2024 a refuzat să fie intervievat de jurnaliștii emisiunii.

A acuzat „60 Minutes” de „reportaje frauduloase” și a cerut retragerea licenței CBS

În 13 aprilie, aparent iritat de ediția din acea seară a emisiunii, Trump a acuzat „60 Minutes” de „reportaje frauduloase”, într-o postare pe rețelele de sociale, și a îndemnat autoritățile de resort să retragă licența de difuzare a CBS.

„CBS este scăpat de sub control, la niveluri nemaivăzute până acum, și ar trebui să plătească un preț mare pentru asta”, a declarat președintele SUA la acel moment.

Directorii de la Paramount și Skydance au luat act de comentariile furioase ale președintelui, susțin trei persoane care cunosc discuțiile interne.

Între Paramount și Trump sunt în curs de desfășurare discuții pentru o eventuală înțelegere, iar cele două părți au ales un mediator care să ajute la soluționarea cazului.

În ultimele luni, emisiunea „60 Minutes” a fost criticată chiar și de Shari Redstone, care s-a plâns directorilor CBS de o știre axată pe modul în care a gestionat administrația Biden războiul dintre Israel și Hamas. La o zi după difuzarea acelui segment, o producătoare veterană a postului, Susan Zirinsky, a fost numită într-un rol nou de supraveghere a standardelor jurnalistice ale diviziei de știri.