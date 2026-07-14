Producția de mașini a României, în pericol să scadă sub pragul psihologic. O premieră după 2022, dar riscul este chiar mai mare GRAFIC

Cele mai recente date privind producția de autovehicule din România arată o adâncire a scăderii pe care o înregistrează cele două uzine locale, dar se concentrează în special la Dacia. Analiza Profit.ro arată un posibil risc de scădere sub pragul de 500.000 de vehicule, care fusese depășit în premieră în 2022.

România a atins un record al producției de vehicule în cele două uzine din Mioveni și Craiova în 2024. În acel moment, volumul total a atins un nivel de 565.550 de vehicule Dacia și Ford asamblate local și toată lumea se întreba cât de repede va veni un nou record, care să aducă și depășirea pragului de 600.000 de vehicule produse.

De atunci, însă, condițiile dificile din piețele auto europene au împins uzinele din România în jos, cu un impact mult mai vizbil pentru Dacia, care a fost afectată și de strategiile companiei.

Anul 2025 a adus o scădere de 5,8% a producției Dacia, la Mioveni, și de 0,68% pentru Ford Otosan, la Craiova, cu un declin anual pentru întreaga producție de -3,5%, totalul fiind de 545.510 vehicule. Practic, prin plecarea Jogger și prin scăderea discretă de la Craiova, România a pierdut în 2025 circa 20.000 de vehicule.

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