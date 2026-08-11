Produsul românesc pe care Lidl îl pune pe rafturile magazinelor sale din străinătate de aproape trei ori mai mult ca anul trecut

Lanțul de magazine anunță că până la finalul lunii iulie a exportat de aproape trei ori mai mulți pepeni românești decât anul trecut.

Potrivit datelor companiei, 2.820 de tone de pepeni românești au fost exportați în acest an față de 1.096 de tone în 2025.

În acest sezon, Lidl România a exportat pepene verde și pepene verde cu puțini sâmburi către magazinele din Polonia și Slovacia, se arată în comunicatul de presă al companiei.

În plus, rețeaua precizează că toți pepenii vânduți în magazinele din România sunt de origine autohtonă. Oferta include cinci dintre cele mai populare sortimente: pepene verde, pepene verde cu puțini sâmburi, pepenoaică, pepene verde cu miez galben și pepene galben Galia.

„Colaborăm cu peste 600 de producători locali din toată țara care dovedesc că pot fi competitivi inclusiv pe piața europeană. Faptul că avem din nou la raft 100% pepeni românești și că am dublat

exporturile produselor noastre prin rețeaua internațională Lidl este dovada clară: calitatea

pe care o cerem se traduce direct în bani care se întorc în comunitățile locale și sprijină afacerile românești care aleg să investească în calitate”, a declarat Otto Keul, Head of Purchasing Fresh&Frozen Food Lidl România.