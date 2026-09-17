Profesoara de economie care a înțeles ce le lipsește elevilor când ies din școală: „Trebuie să ne gândim cum câștigăm”

Am cunoscut recent o profesoară care le arată adolescenților cum poate o gândire economică corectă să ridice vieți și țări. Dar totul pleacă de la un principiu simplu: banii au legătură cu viața, cu alegerile și cu acceptarea faptului că fiecare decizie pe care o iei implică, dincolo de câștigul potențial, o pierdere. Povestea ei, în ediția de vineri, 18 septembrie, a newsletter-ului „Partea Bună”. Pentru a o citi trebuie să te abonezi.

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Profesoară de economie, Alexandra Dache este fondatoare și directoare a RECE (Romanian Excellence Center in Economics) și coordonatoare International Baccalaureate la Cambridge School of Bucharest. Coordonează selecția națională pentru Olimpiada Internațională de Economie și a organizat anul acesta, în România, prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Business și Finanțe, unde elevii români s-au clasat pe poziția a treia.

A observat că sunt diferențe mari între ce se studiază în România în materie de economie și ce se studiază în străinătate, iar asta îi defavorizează pe elevii din liceele de stat care vor să participe la competițiile internaționale.

„Ne-am dat seama că accesul la competiție era disproporționat în favoarea copiilor care învață în școli în care economia se predă la un nivel mai înalt, adică a celor care studiază în sistemul britanic sau în Bacalaureatul Internațional. De aceea am început să țin și cursuri gratuite”, explică ea. „Când ne uităm la economie, trebuie să ne gândim cum câștigăm. Și ce înseamnă să câștigăm, pentru că nu există câștig perfect. Înseamnă că uneori o să avem niște conflicte în atingerea acestor obiective”, mai spune profesoara.

La cursurile ei copiii învață că fiecare decizie are un cost de oportunitate, valoarea a ceea ce sacrifici atunci când alegi. Și încearcă să găsească răspunsuri la întrebări care să le dezvolte gândirea critică. „Ce înseamnă să fii patriot în economie? Ce înseamnă să înțelegi că este mai important să cumperi un suc de mere produs local decât unul internațional? Este bine să ne închidem granițele, să consumăm numai domestic? Bineînțeles că nu. Este bine să consumăm numai importuri? Bineînțeles că nu. Trebuie să discutăm despre condiții. Cum stimulăm business-urile locale? Le dăm subvenții? Pentru ce le dăm subvenții? Cât timp le dăm subvenții? Acestea sunt genul de conversații pe care le avem cu copiii”, explică Alexandra Dache.

Dincolo de lecțiile de economie, am vorbit cu Alexandra Dache și despre test de bunăstare pe care l-a construit împreună cu elevii ei, care le arată adolescenților care spun că nu se simt bine un lucru la care se așteptau mai puțin.