Profesor înjunghiat într-un colegiu din Germania. Focuri de armă pentru prinderea elevului suspectat că l-a atacat

Un atacator l-a înjunghiat pe un profesor într-un colegiu profesional din Germania, vineri, iar poliția a lansat o operațiune de căutare și l-a reținut pe suspect, un kosovar în vârstă de 17 ani, transmite AFP.

Vineri dimineață, poliția a fost alertată cu privire la un atac în Essen, oraș din vestul Germaniei, și a desfășurat trupe comando la unitatea de învățământ.

Victima, un profesor de 45 de ani, a suferit răni grave și a avut nevoie de operație.

„Încă nu știm care a fost motivul (atacului, n.r.)”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru AFP.

Potrivit poliției, ofițerii l-au confruntat pe suspect la mai puțin de 3 kilometri de școala profesională și „au folosit arme de foc” după ce a scos acesta un cuțit.

Tânărul a fost, de asemenea, dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Cotidianul Bild a relatat că suspectul este elev al colegiului profesional.

Colegiul BIB din Essen oferă, printre altele, cursuri de nutriție și de asistență medicală și socială, potrivit descrierii de pe site-ul instituției de învățământ.