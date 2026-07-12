Profesori trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de carburanți din Rusia

Autoritățile regionale din Rusia au început să ia măsuri de urgență pentru a gestiona deficitul tot mai mare de carburanți, provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere. În regiunea Krasnodar, profesorii au fost trimiși la benzinării în timpul vacanței de vară pentru a supraveghea cozile și a gestiona interacțiunile cu șoferii, fiind recompensați doar cu ceai și cafea, relatează Real Time, conform Kyiv Post.

Departamentul local de educație a susținut că participarea este voluntară și că doar profesorii bărbați au fost solicitați, argumentând că problemele legate de aprovizionarea cu carburanți îi afectează în mod direct.

Însă, potrivit unor plângeri publicate în grupuri locale de pe rețelele sociale, și angajate au fost desemnate pentru aceste ture, sub amenințarea concedierii. Acestea au atras atenția că nu se consideră pregătite să gestioneze eventuale conflicte cu șoferii frustrați de timpul mare de așteptare.

Măsuri similare au fost introduse și în regiunea Pskov, unde autoritățile mobilizează „voluntari” pentru a supraveghea cozile și a-i informa pe șoferi cu privire la limitele de alimentare impuse la benzinării. Anunțurile de recrutare pentru aceste activități nu prevăd nicio formă de remunerație.

În același timp, autoritățile extind la nivel național măsurile de raționalizare a vânzării de carburanți. În Karelia, Mordovia și în regiunile Oriol, Nijni Novgorod, Lipețk, Pskov, Astrahan și Kirov, locuitorii au fost informați că alimentarea ar putea fi permisă doar în anumite zile, în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare al autovehiculului, respectiv în zile pare sau impare.

În regiunea Irkuțk, administrația a propus introducerea unui sistem electronic de programare la benzinării, pentru a reduce cozile formate la pompe. La Perm, a fost depusă o cerere la administrația locală pentru organizarea unui protest public față de penuria de carburanți.

Atacurile ucrainene au scos din funcțiune peste 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei

Aceste măsuri administrative adoptate la nivel regional coincid cu o reducere constantă a aprovizionării cu carburanți pe piața internă din Rusia.

Potrivit unei evaluări publicate la începutul lunii iulie 2026 de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, atacurile sistematice ale armatei ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse au scos din funcțiune 42,7% din capacitatea estimată de rafinare a petrolului a Rusiei.

Potrivit evaluării militare ucrainene, în luna precedentă au fost lovite opt rafinării rusești, iar peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate. Pierderile totale suferite de industria rusă de rafinare începând din august 2025 sunt estimate la 13,5 miliarde de dolari.

Datele agenției Reuters arată că producția totală de carburanți a Rusiei a scăzut cu 25% în iunie față de aceeași perioadă a anului trecut și se situează cu aproximativ 20% sub nivelul cererii interne.

Reducerea cu 43% a capacității de rafinare a dus la apariția unor penurii de carburanți în peste 50 de regiuni ale Rusiei. Relatări anterioare arătau că unele administrații locale au introdus un sistem de prioritizare la alimentare, acordând acces cu prioritate vehiculelor autorităților, angajaților statului și serviciilor de urgență.

În regiunea Irkuțk, guvernatorul Igor Kobzev declarase anterior stare de „alertă ridicată”, mobilizând poliția și unități ale Gărzii Naționale la benzinării pentru dirijarea traficului și pentru aplicarea interdicției de alimentare a recipientelor externe cu combustibil.

Deficitul de carburanți afectează și sectorul transporturilor de marfă. Companiile de logistică spun că întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu motorină de-a lungul principalelor rute de transport, ceea ce a redus distanța parcursă zilnic de camioane de la 600-700 de kilometri la aproximativ 500 de kilometri, din cauza timpului pierdut pentru alimentare. În consecință, costurile transportului de marfă au crescut.