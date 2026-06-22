Profeția lansată de un lider PNL în urmă cu puțin timp: „Las aici asta ,pentru ora 21.30!”

Fostul ministru liberal al Culturii,Gigel Știrbu nu dă nicio șansă Guvernului Veștea în această seară la votul din plenul Parlamentului.

„Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște. Există guverne care cad după câteva luni, există guverne care se prăbușesc după câțiva ani. Dar guvernul Adrian Veștea reușește o performanță aproape imposibilă în politica românească: A MURIT INAINTE SĂ SE NASCĂ!”, scrie Gigel Știrbu într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Culturii din guvernul Ponta susține că guvernul Veștea este condamnat să cadă din cauza matematicii.

„Matematica este o știință exactă,nu ține cont de comunicate de presă, de negocieri nocturne și nici de funcții promise pe hârtie.

La această oră, fără voturile AUR, guvernul Adrian Veștea nu dispune de majoritatea necesară pentru a trece de Parlament,este un fapt politic evident. Poți promite zeci de ministere,poți împărți sute de funcții de secretar de stat,poți negocia până dimineață dar nu poți schimba regulile adunării și scăderii. Și tocmai de aceea asistăm în aceste zile la un spectacol pe care românii îl cunosc prea bine: alergătura disperată după voturi. Funcții împărțite înainte de vot. Demnități promise înainte de învestire, negocieri purtate nu în jurul unor reforme, ci în jurul unor interese.Parcă nu se caută susținere pentru România, ci clienți pentru o licitație politică”, scrie Știrbu.

Gigel Știrbu, Foto: Inquam Photos / George Călin

Pentru că atunci când nu ai majoritate, nu ai guvern

Fostul ministru își continuă metaforele. „Adevărul este că acest guvern nu se află în fața unui vot decisiv. Se află în fața certificatului său de deces politic. Pentru că atunci când nu ai majoritate, nu ai guvern. Când nu ai susținere parlamentară, nu ai stabilitate. Iar când încerci să înlocuiești voturile cu mercantilismul politic, sfârșești prin a demonstra exact contrariul a ceea ce pretinzi că reprezinți. În această seară, Parlamentul va consemna probabil ceea ce întreaga țară vede deja de câteva zile: Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște, nu din cauza opoziției, nu din cauza adversarilor politici. Ci din cauza unei realități pe care nimeni nu o poate negocia și nimeni nu o poate cumpăra: matematica parlamentară.”

Plen, de la ora 21.30

Cele două Camere ale Parlamentului se reunesc în şedinţă comună pentru învestirea Guvernului Veştea de luni, de la 21.30.

Conform deciziei Birourilor Permanente, prezentarea Programului şi a Listei Guvernului de către Adrian Veştea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbaterile asupra Programului şi listei Guvernului şi votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului sunt programate de la ora 21.30.

Dezbaterile se vor desfăşura până la finalizare, prezenţă fizică şi online, cu excepţia votului secret cu bile care se desfăşoară exclusiv cu prezenţă fizică. Guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului de membri lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adăugă deputaţii şi senatorii neafiliaţi.