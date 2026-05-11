„Profetul întunecat” al Wall Streetului vede 4 scenarii pentru sfârșitul războiului din Iran

Președintele SUA Donald Trump nu este mulțumit de noile propuneri ale Iranului pentru discuțiile menite să ducă la încheierea războiului.

De la rezolvarea conflictului și deschiderea strâmtorii Ormuz până la escaladarea lui și scumpirea petrolului la 200 de dolari/baril.

Economistul Nouriel Roubini „vede” patru scenarii posibile pentru dezvoltarea conflictului din Orientul Mijlociu , făcând apel la traderii care pariază că războiul din Iran se va încheia în curând să „se trezească”, scrie Naftemporiki.

Cunoscut și sub numele de „Dr. Doom” , Roubini consideră că investitorii ar putea fi mult prea optimiști, crezând în încheierea unui acord de pace mai mult decât o arată realitatea.

Într-un articol de opinie pentru Project Syndicate, renumitul economist a menționat mai multe riscuri pe care investitorii nu le iau în considerare, cum ar fi o piață a acțiunilor în scădere, o recesiune globală și stagflația.

Roubini a remarcat că principalii indici bursieri au revenit la noi maxime istorice, în ciuda faptului că nu a fost semnat niciun acord de pace. Acest lucru se datorează probabil faptului că investitorii se așteaptă la o rezolvare rapidă a problemei și pariază că beneficiile dezvoltării inteligenței artificiale vor compensa impactul economic al războiului, a spus el.

Ar fi mai bine să mai reflectăm, spune el. „Dacă ajungem la o escaladare, aceasta va duce la o instabilitate economică și la o scădere a puterii de cumpărare și mai mare”, a spus el. În opinia sa, acestea sunt cele 4 scenarii:

Acord de pace pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

În acest scenariu, SUA și Iranul ajung la un acord de pace și pun capăt conflictului. Iranul redeschide Strâmtoarea Ormuz , posibil printr-un compromis din partea americană – privind programul său nuclear.

„Dar acest scenariu nu este foarte probabil, deoarece regimul nu poate rezista dificultăților economice mult timp ”, a spus Roubini, menționând că SUA și Iranul par, de asemenea, să fie încă „departe unul de celălalt” în privința unor dezacorduri- cheie.

„Rezolvarea chiar și a uneia dintre acestea ar necesita discuții lungi și complexe purtate de negociatori serioși și experimentați”, a adăugat el.

În acest scenariu, prețurile petrolului ar rămâne probabil „permanent” ridicate, cu aproximativ 15%-20% peste nivelurile de dinainte de război, a adăugat Roubini, din cauza temerilor pieței că Iranul ar putea închide din nou Strâmtoarea.

Negocierile se prelungesc câteva luni, Strâmtoarea Ormuz rămânând închisă

În acest scenariu, armistițiul se prelungește pentru încă câteva luni, în timp ce SUA și Iranul încearcă să ajungă la un acord. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, ceea ce ar putea duce la o nouă creștere a prețurilor petrolului, dincolo de maximele înregistrate la începutul războiului.

Creșterea globală va încetini, de asemenea, în timp ce inflația va crește, conferind economiei o dinamică stagflaționistă, a adăugat el.

„Aceasta este, în esență, situația de astăzi și este departe de a fi ideală”, a spus Roubini, adăugând că acest scenariu ar dura doar trei luni din cauza situației extrem de instabile.

„Status quo-ul provoacă daune economice și financiare semnificative economiei globale, prețurile petrolului și energiei fiind în creștere”, a adăugat el.

Escaladarea războiului și prăbușirea regimului din Iran

SUA și Iranul ar putea escalada conflictul, „dezlănțuind toate mijloacele militare, economice și de altă natură de care dispun”, a spus Roubini.

Scopul, în acest caz, ar fi fie forțarea Iranului să se predea, de exemplu prin renunțarea la eforturile de îmbogățire a uraniului și redeschiderea strâmtorii „necondiționat”, fie răsturnarea completă a regimului iranian, a adăugat el.

„Acesta ar fi cel mai bun rezultat pentru SUA, Europa, Asia (inclusiv China) și restul lumii”, a spus Roubini. „Riscul, desigur, este ca regimul iranian să supraviețuiască unei astfel de escaladări.”

Creșterea prețurilor petrolului – se declanșează recesiunea

Dacă conflictul escaladează, Iranul ar putea reacționa în forță folosindu-și echipamentul militar rămas pentru a distruge instalațiile energetice din regiune, menținând în același timp închisă Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă s-ar întâmpla asta, prețurile petrolului ar crește vertiginos, mai aproape de sau chiar peste 200 de dolari pe baril, și ne-am confrunta cu o stagflație de tip anilor 1970, o recesiune globală și o piață în scădere pentru acțiuni”, a spus Roubini, adăugând că acest scenariu este cel mai rău posibil.