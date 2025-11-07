Profitul IKEA a intrat la apă din cauza taxelor vamale americane

Compania suedeză Inter IKEA, care furnizează mobilier magazinelor IKEA din întreaga lume, a anunțat vineri că profitul său operațional anual a scăzut cu 26%, din cauza efectelor taxelor vamale impuse de Statele Unite, care au dus la creșterea costurilor, transmite Reuters.

Deținătorul mărcii IKEA a declarat că profitul operațional pentru anul financiar încheiat la 31 august a fost de 1,7 miliarde de euro (1,98 miliarde de dolari), în scădere de la 2,3 miliarde de euro în anul precedent, în timp ce veniturile au scăzut la 26,3 miliarde de euro, de la 26,5 miliarde de euro, după ce compania a operat reduceri de prețuri.

Inter IKEA a precizat într-un comunicat că prețurile materiilor prime și costurile logistice au crescut în a doua jumătate a anului financiar, din cauza incertitudinilor apărute în urma anunțurilor privind taxele vamale impuse de administrația Trump.

Vânzările totale ale magazinelor IKEA pe cele 63 de piețe pe care este prezentă la nivel mondial au scăzut pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 44,6 miliarde de euro (52,01 miliarde de dolari), în contextul în care retailerul de mobilier și alte produse pentru locuință continuă eforturile de reducere a prețurilor pentru a recâștiga cumpărătorii.

IKEA a ajuns să vândă mai scump în SUA decât în alte țări

Deși IKEA a redus prețurile în general, taxele vamale mai ridicate impuse de Statele Unite au forțat compania să majoreze prețurile unor produse vândute în SUA, importate din fabrici din Europa și China.

Producătorul lituanian de mobilier SBA, care furnizează produse IKEA, a inaugurat luna trecută prima sa fabrică din Statele Unite, în Carolina de Nord, unde produce articole IKEA precum bibliotecile BILLY și unitățile de rafturi KALLAX.

Henrik Elm, directorul financiar al Inter IKEA, a declarat pentru Reuters că fabrica a fost planificată cu mult înainte ca președintele american Donald Trump să înceapă politica de majorare a tarifelor.

„Dar deschiderea acesteia este, desigur, foarte oportună, întrucât ne ajută să atenuăm efectele taxelor vamale asupra acelor produse cu cele mai mari vânzări”, a adăugat Elm într-un interviu.

Inter IKEA a mai spus că volumele vânzărilor angro au crescut cu aproximativ 6% față de anul precedent, deoarece cumpărătorii au reacționat la prețurile mai mici cumpărând mai mult.