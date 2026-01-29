Gerul revine în forță. Avertizarea meteo a intrat acum în vigoare: ploi, polei și vânt puternic, urmate de temperaturi foarte scăzute, în cea mai mare parte a tarii

O avertizare meteorologică de ploi, polei, intensificări ale vântului și răcire severă a vremii a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, la ora 20:00, în cea mai mare parte a țării. Avertizarea este în vigoare până duminică, 1 februarie, ora 18:00. În următoarele ore va intra în vigoare un cod galben în 8 județe din sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea.

În perioada 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie, ora 18:00, este în vigoare o avertizare meteorologică de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântulu și ger. În acest interval, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. În unele zone se va forma polei, spun meteorologii.

Din această seară, de la ora 22.00 și până pe 31 ianuarie, ora 20:00, va fi în vigoare un cod galben în 8 județe din sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. Aici, potrivit ANM, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

Interval de valabilitate: 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00

„Nopțile și diminețile vor fi foarte reci”

Gerul se întoarce în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Potrivit prognozei ANM, până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, în special în regiunile extracarpatice.

Într-o declarație pentru Digi24, directoarea ANM, Elena Mateescu, a subliniat că începutul lunii februarie va aduce o scăderea bruscă temperaturii care va coborî spre -15 grade Celsius.

„Vorbim de o vreme rece pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă comparativ cu ceea ce am înregistrat în aceste zile. Vorbim de maxime care vor coborî până la minus 7–10°C în nordul Moldovei, cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării. Însă minimele vor deveni treptat negative”, a explicat Elena Mateescu într-o intervenție la Digi24.

„Vor caracteriza o vreme geroasă, pentru că nopțile și diminețile vor fi foarte reci, spre minus 10–1°C, și este posibil ca în depresiuni să consemnăm valori chiar de până la minus 15°C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie”, a continuat ea.

Vremea în București

În intervalul 29.01.2026, ora 20:00 – 30.01.2026, ora 10:00, cerul va fi noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (rafale de 35…40 km/h). Temperatura minimă va fi de 0…2 grade.

Până sâmbătă dimineață, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții vor fi posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De sâmbătă seara până duminică dimineața, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și trecător vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0…2 grade, iar cea minimă de -7…-5 grade.

Începând de duminică dimineața, vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3…-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig.