Final de septembrie cu ploi și frig. Surpriza anunțată de ANM pentru octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 21 septembrie – 19 octombrie. După o primă săptămână mai rece și cu ploi, temperaturile vor fi în general în jurul celor normale sau ușor peste medii.

Schimbarea se produce din a doua săptămână, când temperaturile încep să depășească mediile normale, în special în vestul țării.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice și deficitar în cele vestice. În rest, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în jumătatea nord-vestică a țării, în special în regiunile vestice. În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării, deficitul fiind mai pronunțat în zonele montane.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât în mod obișnuit în jumătatea vestică a țării, mai ales în vest, iar în rest valorile vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară, cu abateri mai pronunțate în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în toate regiunile.