Sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie aduc o vreme deosebit de rece în toată țară, cu temperaturi mai scăzute decât cele obişnuite. Ulterior, vremea se va încălzi ușor, iar în săptămâna premergătoare Crăciunului, temperaturile vor fi chiar peste cele normale în unele zone, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 23 noiembrie – 21 decembrie.

Săptămâna 23 – 30 noiembrie

Valorile termice vor fi uşor sub cele specifice perioadei în toate regiunile ţării, dar mai ales în zonele montane şi submontane.

Va ploua mai mult în regiunile vestice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în regiunile sud-estice, iar în restul ţării se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării, în special în regiunile vestice şi sudice, precum şi în zonele montane aferente.

Săptămâna 7 – 14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Va ploua mai mult în regiunile sudice, în timp ce în restul ţării cantităţile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile obişnuite.

Săptămână 14 – 21 decembrie

Mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul ţării se vor menţine în jurul valorilor normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele obişnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.