Prognoza meteo pentru București. Schimbare radicală de vreme anunțată de ANM

Vremea în București se schimbă radical în acest weekend și se va răci începând de sâmbătă dimineață. Meteorologii anunță și ploi cu descărcări electrice, începând din această noapte.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza specială pentru București, pentru intervalul 8-10 mai.

Vineri, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în Capitală, însă de sâmbătă vremea se răcește.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul vineri, ora 10.00 – sâmbătă, ora 9.00, vremea va fi caldă în București. Temperatura maximă va fi de 25-27 de grade, iar cea minimă de 12-14 grade. Mai ales seara și noaptea vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În intervalul sâmbătă, ora 09:00 – duminică, ora 10.00, vremea se va răci. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade, iar cea minimă va fi de 11-13 grade. Temporar vor fi înnorări, averse și posibil descărcări electrice, spune ANM.

Vremea devine instabilă în mare parte din țară începând cu această după-amiază, când sunt anunțate ploi, până duminică, au anunțat meteorologii.

Pentru mai multe județe, ANM a emis alerte cod galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă. Capitala nu se va afla sub nicio avertizare meteo.