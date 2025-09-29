Prognoza meteo pentru București. Se face tot mai frig

Temperaturile vor continua să scadă în București în următoarele trei zile, arată prognoza meteo pentru Capitală, potrivit ANM.

Astfel, începând din această dimineață de luni, de la ora 10.00 și până marți, ora 9.00, vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16…18 grade și cea minimă de 8…9 grade.

De marți până miercuri diminea, va fi și mai frig în timpul nopții. Vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade și cea minimă va fi de 6…8 grade.

Marți și miercuri dimineață, temperatura maximă mai scade și va fi de 16…18 grade și cea minimă de 7…8 grade, cerul va fi temporar noros, iar condițiile de ploaie vor fi mai ridicate spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat.

Avertizare la nivelul întregii ninsori. Ninsori la munte

ANM a emis o avertizare generală valabilă până pe 2 octombrie, la ora 10.00. Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.