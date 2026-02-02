Prognoză meteo specială pentru București. Urmează o schimbare bruscă de temperatură

Vremea în Capitală va continua să fie extrem de rece în următoarele două zile, arată o prognoză a Administrației Naționale de Meterologie.

Potrivit prognozei, în intervalul 02.02.2026 Ora 10:00 – 03.02.2026 Ora 08:00, cerul va fi mai mult noros și mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -4 grade, iar cea minimă va fi de -9…-7 grade.

De marți dimineață și până miercuri dimineață, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2…0 grade, iar cea minimă de -8…-6 grade.

Directorul de prognoze al ANM, Florinela Georgescu, afirmă că în Bucureşti grosimea stratului de zăpadă este între 12 şi 15 centimetri, scrie News.ro.

„A nins viscolit pe durata nopţii, ceea ce înseamnă să vorbim despre un strat neuniform, dar este o zăpadă foarte, foarte pufoasă pentru că a căzut în condiţiile unor temperaturi deosebit de scăzute. Este, de astfel, stratul cel mai consistent care s-a consemnat în partea de sud a ţării în urma ninsorilor de noaptea trecută. Mai este posibil să ningă astăzi (n. red. – luni), dar foarte slab, ninsori care să nu contribuie cu mare lucru la grosimea actuală a stratului”, a declarat directorul ANM la Digi24.

Potrivit sursei citate, pentru următoarele zile, în privinţa precipitaţiilor, până miercuri, este de aşteptat o pauză în zona Bucureştiului. Şi în ţară precipitaţiile vor fi pe arii destul de restrânse şi tot slabe cantitativ.

„Rămâne însă de interes evoluţia termică, pentru că astăzi, în continuare, este foarte frig în jumătatea de est a ţării, însemnând Moldova, Dobrogea, Muntenia, partea de est şi de sud-est a Transilvaniei, zone unde temperaturile maxime se vor situa, în general, sub 0 grade. În jumătatea nordică a Moldovei, în continuare va fi ger şi pe parcursul zilei, adică cel mai probabil temperaturile maxime nu vor depăşi minus 10 grade, minus 4 grade aşteptăm la Bucureşti ca temperatură maximă, acum (n. red. – luni dimineaţă) sunt minus 7. Iar noaptea care urmează va fi din nou una geroasă, va fi cea mai rece noapte a acestui interval, gerul urmând să se manifeste pe toată partea de est şi de sud a teritoriului”, a subliniat Georgescu.

De joi se încălzește brusc în toată țara

De joi, se încălzeşte brusc, temperaturile vor fi pozitive chiar şi în timpul nopţii, iar meteorologii avertizează asupra fenomenului de topire a zăpezilor şi la formarea poleiului. În luna februarie vremea va fi schimbătoare, cu episoade influenţate de mase de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest, scrie News.ro.

Potrivit directorul ANM, „veştile bune” încep pentru partea de vest de marţi, iar pentru restul ţării de miercuri, Florinela Georgescu atenţionând asupra acestui „proces de încălzire”, care va avea ca efect precipitaţii lichide, combinate cu topirea destul de rapidă a zăpezii, dar şi a unor episoade cu polei.



„Aşteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile ţării, aşa încât vineri şi sâmbătă, cel mai probabil, valorile termice vor depăşi 0 grade chiar şi pe parcursul nopţilor, ceea ce înseamnă o încălzire pronunţată, cu maxime ziua care să treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni ale ţării. Însă, este de aşteptat ca pe un orizont mai larg să rămânem în luna februarie cu o vreme schimbătoare”, a mai spus Florinela Georgescu.



Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună.



„Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic şi chiar al precipitaţiilor, o dată la trei-patru zile, pentru că circulaţia la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influenţaţi atât de masele de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest”, a conchis Florinela Georgescu.