Prognoză specială pentru București

Miercuri, meteorologii anunță averse și descărcări electrice după-amiaza.

Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2…8 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35…45 km/h) va fi ridicată.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade.

Zona carpatică, sub cod galben

Miercuri (15 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.