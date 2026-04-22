Prognoza specială pentru București. Când se încălzește în Capitală

În Capitală, vremea va fi rece miercuri pentru această perioadă, au anunțat meteorologii.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții să plouă slab azi, potrivit ANM. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13…15 grade, iar cea minimă de joi dimineață se va încadra între 2 și 5 grade.

Începând de joi, temperaturile diurne și nocturne vor fi în creștere. Astfel că mâine vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de 45…50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18…19 grade, iar cea minimă de vineri dimineață 4…7 grade.

În intervalul 22 aprilie, ora 10 – 24 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme rece și intensificări ale vântului.