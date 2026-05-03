Prognoza sumbră făcută de un renumit economist: Nimic nu mai poate opri recesiunea în SUA. Ce urmează pentru investitori

Scăderea cheltuielilor de consum și blocajul din piața imobiliară apropie economia SUA de o recesiune, susține economistul Gary Shilling. El avertizează că bursa americană ar putea înregistra o scădere masivă până la sfârșitul anului, potrivit Business Insider.

Aproape nimic nu poate opri o recesiune în SUA în 2026, a declarat economistul și fostul angajat al companiei de investiții Merrill Lynch, Gary Shilling, într-un interviu acordat Business Insider. El se așteaptă la o corecție puternică a acțiunilor, fiindcă prețurile au ajuns la niveluri foarte mari.

De asemenea, Shilling estimează că indicele S&P 500, care măsoară performanța celor mai mari 500 de companii din SUA, ar putea scădea cu până la 30% până la finalul anului.

El spune că singurele lucruri care ar putea preveni o recesiune în acest moment ar fi o serie de stimulente fiscale sau menținerea puterii consumatorului american, ambele fiind, în opinia sa, puțin probabile.

Economistul și fostul angajat al companiei de investiții Merrill Lynch, Gary Shilling. Sursa foto: captură video YouTube/ BNN Bloomberg

Avertismentele din economia SUA

Shilling a indicat mai multe semnale care sugerează că economia SUA se află aproape de recesiune.

În primul rând, piața imobiliară rămâne blocată deoarece dobânzile sunt estimate să rămână ridicate. Activitatea de cumpărare a locuințelor a încetinit după creșterea ratelor din ultimele săptămâni.

Totodată, investițiile companiilor private s-au redus în ultimii ani. În timp ce cheltuielile pentru inteligența artificială sunt în creștere, investițiile generale au crescut cu doar 3,9% la sfârșitul anului trecut.

Un alt factor important îl reprezintă consumul populației, care susține aproximativ două treimi din creșterea economică. Shilling afirmă că cheltuielile vor scădea din cauza presiunilor financiare asupra cetățenilor. Venitul disponibil a crescut cu doar 0,4% în martie, iar rata economiilor a coborât la 3,6%.

Americanii resimt efectele cumulate ale scumpirilor începute în pandemie și ale inflației recente. Datele Biroului de Statistică a Muncii arată că prețurile la energie au crescut în martie cu 12,5% față de perioada similară a anului trecut. Aceasta este cea mai mare creștere din 2022 și a fost generată de scumpirea petrolului.

În aceeași perioadă, creșterea venitului disponibil a încetinit la un ritm anual de 0,4%. Acesta este cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Totodată, rata economiilor populației a scăzut la 3,6%, atingând minimul din 2022.

„Situația este cu adevărat precară în ceea ce privește veniturile și disponibilitatea oamenilor de a cheltui”, a declarat Shilling.

Evaluări amețitoare

Shilling a declarat că prețurile acțiunilor au crescut la niveluri mari în ultimii ani. El a indicat trei indicatori care arată că acțiunile sunt supraevaluate.

Primul este raportul preț-câștig ajustat la inflație al indicelui S&P 500, numit raportul Shiller CAPE. Acesta se află la cel mai înalt nivel de dinaintea prăbușirii bulei dot-com. Ceilalți doi indicatori sunt raportul preț-vânzări și raportul preț-valoare contabilă, ambele aflate la niveluri maxime.

„Acțiunile sunt foarte scumpe și probabil că se va produce o corecție majoră undeva în viitorul relativ apropiat”, a spus Shilling. El estimează termenul acestei corecții ca fiind sfârșitul anului 2026. „O scădere de 20% sau 30% nu este mare lucru din punct de vedere istoric. Așadar, aș spune că probabil asta se va întâmpla.”

Shilling a menționat că nu este clar ce ar putea declanșa scăderea acțiunilor. Astfel de scăderi sunt provocate de obicei de excesele de pe piață. Totuși, el nu consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale este neapărat un semn de exces.

„Mi-am construit, într-un fel, o carieră căutând acele defecte ascunse și, în acest moment, nu văd nimic care să indice în mod evident o vânzare masivă, dar asta nu înseamnă că nu există”, a afirmat el.

Economistul a avertizat investitorii cu privire la o recesiune și o scădere a acțiunilor în ultimii patru ani. Anul trecut, el a susținut că scăderea ar putea fi declanșată de speculații pe piețele financiare, indicând tranzacțiile cu criptomonede și cele din sectorul inteligenței artificiale.

Sursa foto: Dreamstime.com