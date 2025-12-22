Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun 2025. Program diferit pentru unele locații
Auchan a anunțat că în anumite zile în luna decembrie și în luna ianuarie, magazinele lanțului vor avea un program special.
Program Auchan de Crăciun 2025
Zile cu program special:
- 24 Decembrie (Ajunul Crăciunului) – ORAR: 07:00 – 18:00 (excepții)
- 25 Decembrie (Crăciun) – ORAR: ÎNCHIS (excepții)
26 Decembrie (A doua zi de Crăciun) – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (excepții)
- 31 Decembrie (Ajunul Anului Nou) – ORAR: 07:00 – 18:00 (excepții)
1 Ianuarie (Anul Nou) – ORAR: ÎNCHIS (excepții)
- 2 Ianuarie – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (excepții)
Din 3 Ianuarie se revine la programul normal.
*Excepții – alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:
Program Auchan Cotroceni de Crăciun 2025
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00
2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Iasi
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
Timisoara
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00
Otopeni 2
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00
MyAuchan Vivido
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00
2 ianuarie: INCHIS
Obor
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00
28 decembrie: 8:00 – 20:00
2 ianuarie: 10:00 – 18:00
Magazinele MyAuchan Petrom – rămân cu program non-stop.