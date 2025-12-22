Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun 2025. Program diferit pentru unele locații

Auchan a anunțat că în anumite zile în luna decembrie și în luna ianuarie, magazinele lanțului vor avea un program special.

Program Auchan de Crăciun 2025

Zile cu program special:

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului) – ORAR: 07:00 – 18:00 (excepții)

25 Decembrie (Crăciun) – ORAR: ÎNCHIS (excepții)

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun) – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (excepții)

1 Ianuarie (Anul Nou) – ORAR: ÎNCHIS (excepții)

Din 3 Ianuarie se revine la programul normal.

*Excepții – alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:



Program Auchan Cotroceni de Crăciun 2025



24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00

2 ianuarie: 10:00 – 23:00



Iasi

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00



Timisoara

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00

2 ianuarie: 10:00 – 23:00



Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00



Otopeni 2

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00



MyAuchan Vivido

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00

2 ianuarie: INCHIS



Obor

26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00

28 decembrie: 8:00 – 20:00

2 ianuarie: 10:00 – 18:00



Magazinele MyAuchan Petrom – rămân cu program non-stop.