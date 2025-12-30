Program Auchan de Revelion 2026

Lanțul de magazine Auchan a anunţat un program special de funcţionare al hypermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara suferă modificări faţă de intervalul obişnuit.

Program Auchan Revelion 2026

Hypermarketurile Auchan vor funcționa după un program special de Anul Nou 2026. De 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, cu câteva excepții.

Zile cu program special:

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou) – ORAR: 07:00 – 18:00 (excepții)

1 Ianuarie (Anul Nou) – ORAR: ÎNCHIS (excepții)

2 Ianuarie – ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (excepții)

Din 3 Ianuarie se revine la programul normal.

*Excepții – alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:



Program Auchan Cotroceni de Revelion 2026

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00

2 ianuarie: 10:00 – 23:00



Iasi

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00



Timisoara

2 ianuarie: 10:00 – 23:00



Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00



Otopeni 2

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00



MyAuchan Vivido

31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00

2 ianuarie: INCHIS



Obor

2 ianuarie: 10:00 – 18:00



Magazinele MyAuchan Petrom – rămân cu program non-stop.