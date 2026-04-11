Program magazine Carrefour de Paște 2026. Când sunt deschise magazinele Carrefour în perioada sărbătorilor

Magazinele din rețeaua Carrefour vor avea un program special de sărbători, informează compania.

Sâmbătă, 11 aprilie și luni, 13 aprilie clienții pot face cumparături într-un interval orar redus.

Duminică, 12 aprilie, în ziua de Paște toate magazinele vor fi închise.

Program Hipermarketuri Carrefour de Paște 2026

6 – 8 aprilie: 07:00 – 22:00

9 – 10 aprilie: 07:00 – 23:00

11 aprilie: 07:00 – 19:00

12 aprilie: Închis

Program Carrefour Market

6 – 10 aprilie: 07:00 – 22:00

11 aprilie: 07:00 – 18:00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00 – 18:00

Program Carrefour Express

6 – 10 aprilie: 07:00 – 22:00

11 aprilie: 07:00 – 18:00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00 – 18:00

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii / închiderii poate să difere. Programul fiecărui magazin Carrefour poate fi consultat pe site-ul carrefour.ro.

Program Supeco

6 – 10 aprilie: 07:30 – 22:00

11 aprilie: 07:30 – 18:00

12 aprilie: Închis

13 aprilie: 09:00 – 18:00 (cu excepția magazinelor din Baia Mare, Iași, Cluj, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Slobozia și Suceava, care vor fi închise)