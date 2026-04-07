Kaufland România a anunțat programul de funcționare a magazinelor din țară, pentru perioada Paștelui.

Program magazine Kaufland de Paște 2026

De Paște 2026, magazinele Kaufland România vor funcționa după următorul program:

În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

Retailerul își îndeamnă clienții ca, pentru a verifica exact programul Kaufland de Paște 2026, să acceseze site-ul www.kaufland.ro și să selecteze magazinul Kaufland în care urmează să vină la cumpărături.