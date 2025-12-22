Program Penny de Crăciun 2025. Magazinele au program special de sărbători

Penny și-a ajustat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă iar în anumite zile programul va fi diferit față de cel cu care sunt obișnuiți clienții.

Astfel, magazinele Penny vor fi închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Doar în ajunul sărbătorilor, magazinele vor avea un program redus.

Program Penny de Crăciun 2025