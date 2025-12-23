Programul băncilor de Crăciun și Anul Nou 2025. Ce trebuie să știe clienții

În perioada sărbătorilor de iarnă 2025, clienții principalelor bănci din România trebuie să țină cont de modificările programului unităților. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie.

Program BCR de sărbători 2025

În această perioadă de sărbători, Banca Comercială Română (BCR) le oferă clienților săi acces continuu la servicii bancare prin platforma digitală George, Contact Center și prin ATM-uri și echipamente multifuncționale, chiar și atunci când unitățile fizice ale băncii sunt închise.

Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate nu vor fi deschise pe 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026. În zilele de 24 și 31 decembrie, programul cu publicul va fi redus, până la orele 15:00, respectiv 14:00. Excepție fac unitățile din centrele comerciale precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake și Mall Băneasa din București, care vor funcționa conform programului magazinelor.

Prin aplicația George, clienții pot realiza majoritatea operațiunilor bancare, inclusiv deschiderea conturilor, verificarea soldurilor, transferuri interne și internaționale, plăți facturi sau utilități, managementul cardurilor, schimb valutar, accesarea creditelor și refinanțarea acestora, precum și achiziția de asigurări.

Serviciile telefonice sunt disponibile la *2227 pentru apeluri din România sau +4.021.407.42.00 pentru apeluri internaționale.

ATM-urile și echipamentele Easy 24 Banking funcționează permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, plăți, transferuri și alte operațiuni, inclusiv în euro. Zonele Easy 24 Banking, automatizate complet, sunt disponibile 24/7 și permit efectuarea operațiunilor bancare fără intervenție umană.

Deținătorii de carduri BCR vor putea efectua plăți oriunde sunt acceptate cardurile, iar serviciul de asistență pentru situații de urgență rămâne activ non-stop.

Program UNICREDIT de sărbători 2025

Banca Unicredit anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, unitățile sale vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și în ultima zi a anului, 31 decembrie, sucursalele vor funcționa cu program redus, deschizând la ora 9:00 și închizând la 13:30. Clienții sunt sfătuiți să își planifice tranzacțiile în funcție de aceste modificări.

Program Banca Transilvania de sărbători 2025

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, sucursalele Băncii Transilvania vor funcționa între orele 9:00 și 16:00. În ziua de Crăciun, 25 decembrie, toate unitățile vor fi închise. Pe 26 decembrie, doar agențiile aflate în centrele comerciale vor fi deschise, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Program ING Bank de sărbători 2025

Toate agențiile fizice ING vor fi închise pe 25 decembrie. Cu toate acestea, clienții vor avea acces continuu la serviciile bancare prin aplicația mobilă ING, iar automatele de numerar vor funcționa normal, asigurând retrageri și alte operațiuni esențiale.

Program Raiffeisen Bank de sărbători 2025

Raiffeisen Bank anunță că pe 24 decembrie va funcționa cu program redus, între orele 10:00 și 14:00, exclusiv în unitățile din malluri sau cu program special. În zilele de 25 și 26 decembrie, majoritatea sucursalelor vor fi închise, cu excepția celor aflate în centrele comerciale, care vor rămâne deschise conform orarului acestora.

Program CEC BANK de sărbători 2025

CEC Bank anunță că angajații săi vor fi liberi în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, urmând tradiția de a acorda personalului zile libere în sărbători.

Zilele de 25-26 decembrie și 01-02 ianuarie 2024 sunt zile nelucrătoare în unitățile CEC Bank.

CEC Bank a luat toate măsurile pentru ca, în zilele care sunt declarate nebancare, clienții să aibă acces la disponibilitățile și la serviciile bancare oricând, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale (MFM-uri) pentru plăți va funcționa 24 de ore din 24.

În această perioadă, deţinătorii de carduri CEC Bank vor putea face plăţi la oricare dintre comercianţii care acceptă carduri, iar serviciul Call Center este disponibil în intervalul orar 7:00-22:00.

Program BRD de sărbători 2025

BRD le reamintește clienților că, în perioada sărbătorilor de iarnă, unitățile sale vor avea program adaptat.

În Ajunul Crăciunului și în ultima zi a anului, 24 și 31 decembrie 2025, sucursalele BRD vor fi deschise până la ora 15:00, cu excepția agențiilor situate în centrele comerciale, care vor funcționa conform programului magazinelor.

De asemenea, în zilele de 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026, majoritatea unităților BRD vor fi închise, excepție făcând tot agențiile din centrele comerciale, unde clienții vor putea efectua tranzacții după programul acestora.

