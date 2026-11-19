Fondul de Mediu, instituția statului care dă o finanțare de până la 15.000 de lei fiecărui prosumator care vrea să își instaleze noi baterii de stocare a energiei la sistemele fotovoltaice existente, reacționează după ce oamenii s-au plâns de prețurile mari ale firmelor care s-au înscris în programul Casa Verde Baterii. Instituția le indică oamenilor două autorități de control cărora să li se adreseze în cazul unor „eventuale practici anticoncurențiale sau comerciale înşelătoare”.

Peste 500 de firme care instalează baterii de stocare s-au înscris până acum în Programul Casa Verde Baterii.

În fața acuzațiilor prosumatorilor privind tarifele foarte mari ale acestor firme, Administrația Fondului pentru Mediu spune că oamenii au posibilitatea să compare ofertele mai multor instalatori, să ceară detalierea costurilor echipamentelor şi montajului şi să aleagă „soluţia cea mai avantajoasă”.

Instituția subliniază că programul a fost conceput astfel încât persoanele fizice să se înscrie direct în aplicația instituţiei, fără obligația de a alege în prealabil un instalator. După aprobarea finanţării, beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru a compara ofertele instalatorilor validaţi şi pentru a o selecta pe cea mai avantajoasă.

„Finanţarea de maximum 15.000 de lei şi standardul de cost eligibil de 1.500 lei/kWh reprezintă plafoane maxime, nu prețuri recomandate instalatorilor. Aceste valori nu justifică majorarea artificială a costurilor echipamentelor sau serviciilor”, spun oficialii Fondului pentru Mediu.

AFM îi trimite pe oameni să facă reclamații la Consiliul Concurenței și la ANPC

Ei adaugă că instituția are atribuţii de „gestionare, finanţare, monitorizare şi control al proiectelor finanţate din Fondul pentru mediu și verifică respectarea condiţiilor de finanţare şi utilizarea corespunzătoare a fondurilor publice”.

În ceea ce priveşte eventualele practici anticoncurențiale sau comerciale înşelătoare, competenţele de investigare şi sancţionare aparțin Consiliului Concurenţei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, mai spune instituția. „AFM tratează cu seriozitate semnalele apărute şi va colabora cu autoritățile competente pentru verificarea eventualelor nereguli”, mai susține AFM, în răspunsul trimis HotNews.

Referitor la punctajul acordat contribuției proprii, „acest criteriu urmăreşte utilizarea eficientă a bugetului programului şi finanţarea unui număr cât mai mare de proiecte, fără a reprezenta o încurajare a creşterii preţurilor”, mai spun responsabilii Fondului.

„Obiectivul nostru este ca cele 400 de milioane de lei alocate programului să genereze investiţii reale, în beneficiul cetăţenilor, iar fiecare leu din Fondul pentru mediu să fie utilizat corect, transparent și eficient”, au mai transmis reprezentanții instituției.

HotNews a scris că pe mai multe grupuri de prosumatori de pe Facebook un număr mare de oameni se plâng că ofertele sunt prea mari și îi acuză pe instalatori că au majorat artificial prețurile bateriilor și ale montajului, profitând de faptul că statul le oferă finanțare.

„E o păcăleală acest program”, „Jaf la drumul mare”, au scris unii oameni pe grupurile de profil.

Ei acuză că, în loc să devină o economie reală pentru beneficiari, subvenția se transformă în „profit pentru instalatori”.

Oamenii postează screenshot-uri din care reiese că ofertele primite sunt chiar și de peste două ori mai mari față de prețul pieței. Spre exemplu, o baterie de 16 kW costă pe internet, la liber, 6.700 de lei, iar prin Casa Verde ajunge la 15.000 de lei.

Programul Casa Verde Baterii. Documente necesare pentru înscrierea persoanelor fizice

Firmele de instalatori se pot înscrie în program până vineri, 20 noiembrie.

Începând din 20 noiembrie, ora 10:00, și până în 25 noiembrie, ora 23:59, urmează înscrierea prosumatorilor persoane fizice, prin completarea cererii de finanţare descărcate din aplicaţie şi încărcarea următoarelor documente:

cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal emis de ANAF;

certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

certificatul fiscal emis de primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

factura de energie electrică, emisă în ultimele 6 luni.

Cum sunt selectați românii care pot beneficia de finanțare pentru baterii de stocare

Câștigătorii finanțării nu mai sunt selectați după principiul primul venit-primul servit, cum a fost în ultimii doi ani la programul Casa Verde Fotovoltaice, ci se va acorda un punctaj de maximum 100 de puncte.

Prioritate au prosumatorii care vin cu o finanțare proprie cât mai mare. Diferența este suportată de beneficiar, prin contribuție proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclus. Banii nu le sunt virați efectiv oamenilor, ci le sunt decontați firmelor care fac lucrarea.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectele sunt selectate în funcție de:

Capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte. Ghidul revizuit reduce de la 20 kWh la 15 kWh capacitatea necesară pentru obținerea punctajului maxim. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar punctajul crește până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh.

Contribuția proprie a solicitantului -maximum 35 de puncte. Pentru o contribuție proprie de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări AFM de 15.000 de lei, se acordă 10 puncte. Punctajul crește până la maximum 35 de puncte pentru o contribuție proprie de cel puțin 15.000 de lei.

Lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare – 25 de puncte. Acest punctaj se acordă persoanelor fizice care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din partea statului.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În România existau peste 385.000 de prosumatori la finalul lunii august, dintre care peste 151.000 aveau baterii de stocare a energiei, arată ultimele date publicate de ANRE.