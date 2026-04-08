Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Când își pot lua românii rămas bun de la marele antrenor

Familia lui Mircea Lucescu a stabilit toate detaliile înmormântării fostului antrenor, care va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

Românii își vor putea lua rămas bun de la legendarul tehnician începând de miercuri seara, de la ora 17:00, iar ceremonia de înmormântare va începe vineri, de la ora 10:00.

„Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

