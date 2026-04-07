Programul magazinelor de Paște 2026

În ziua de Paște, lanțurile de magazine ale marilor retaileri vor fi închise. Unele supermarketuri sunt deschise inclusiv sâmbătă și în a doua zi de Paște, însă cu un program special de Paște 2026.

Program magazine Kaufland de Paște 2026

De Paște 2026, magazinele Kaufland România vor funcționa după următorul program:

În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

Program magazine Auchan de Paște 2026

10 aprilie: magazinele Auchan vor fi deschise până la ora 23.00. Excepție vor face magazinele din Atac Galați, Atac Ploiești și Atac Timișoara Calea Sagului, care se vor închide la ora 22:00.

11 aprilie: magazinele se vor închide la ora 18:00. Excepție face magazinul Auchan din AFI Cotroceni din București, care va fi deschis până la ora 20.00.

12 aprilie: singurul magazin deschis va fi în AFI Cotroceni, în intervalul 14:00-22:00.

13 aprilie: majoritatea magazinelor Auchan se vor deschide la ora 10:00. Excepție face magazinul din Atac Sibiu, care se va deschide de la ora 08.00.

14 aprilie: revenire la program normal.

Program Carrefour de Paște 2026

Magazinele din rețeaua supermarketurilor Carrefour vor fi închise în ziua de Paște, potrivit revistabiz.ro.

Hipermarketuri Carrefour:

9-10 aprilie: 07:00-23:00

11 aprilie: 07:00-19:00

12 aprilie: închis

Carrefour Market:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Carrefour Express:

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 09:00-18:00

Program magazine Penny de Paște 2026

10 aprilie: 07:00-22:00

11 aprilie: 07:00-18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00-18:00

Program Lidl de Paște 2026

De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

Program magazine Mega Image de Paște 2026