Programul magazinelor Lidl de Paște 2026
Magazinele Lidl din România vor fi închise două zile de Paște, în 12 și 13 aprilie 2026.
Unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România, Lidl, a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.
- De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;
- Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.
Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.