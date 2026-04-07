Programul magazinelor Mega Image de Paște 2026
Magazinele Mega Image și Shop&Go vor funcționa după un program special de Paște 2026.
Program magazine Mega Image de Paște 2026:
- 10 aprilie: program normal
- 11 aprilie: ora deschidere normal – ora închidere 19.00
- 12 aprilie: închis
- 13 aprilie: 09.00-19.00
- 14 aprilie – program normal
Program livrare comenzi online Mega Image Paște 2026:
- 10 aprilie: program normal de livrare
- 11 aprilie: 08.30 – 17.30
- 12 aprilie: serviciu de livrare indisponibil
- 13 aprilie: 10.30 – 17.30
- 14 aprilie: pogram normal de livrare