Programul mall-urilor din București de Paște 2026

În perioada 10-13 aprilie, marile centre comerciale din Capitală își vor modifica programul pentru sărbătorile de Paște 2026.

Mall-urile din București vor funcționa după un program special începând cu Vinerea Mare, 10 aprilie, și până în 13 aprilie, a doua zi de Paște 2026.

Program AFI Cotroceni de Paște 2026

Până pe 10 aprilie, inclusiv, AFI Palace Cotroceni funcționează după program normal, fiind deschis în intervalul orar 10:00-23:00, conform anunțului de pe Facebook.

În Sâmbăta Paștelui, mall-ul este deschis între orele 10:00 și 20:00, iar în Duminica Paștelui, bucureștenii pot vizita mall-ul în intervalul 14:00-22:00. În a doua zi de Paște, mall-ul se va deschide la ora 10 și se va închide la 22.

Program Mall Băneasa de Paște 2026

Vineri, pe 10 aprilie, Băneasa Shopping City este deschis între orele 10 și 22, potrivit anunțului de pe Facebook. Sâmbătă, mall-ul se va deschide de dimineață după programul normal, însă se va închide la ora 19.

De Paște, centrul comercial rămâne închis, urmând ca magazinele să funcționeze începând de luni, între orele 10 și 23.

Program Parklake de Paște 2026

În Vinerea Mare, magazinele, cafenelele și restaurantele din Parklake se vor închide la ora 22:00, însă Carrefour și Cinema City vor funcționa până la ora 23:00, au anunțat reprezentanții centrului comercial.

Sâmbătă, pe 11 aprilie, Carrefour va fi deschis între orele 08:00 și 19:00, iar magazinele, restaurantele și cafenelele se vor închide la ora 20. Cinematograful și sala de fitness se vor închide la 17:00, respectiv 16:00. De Paște, toate spațiile comerciale sunt închise.

În a doua zi de Paște, Carrefour, magazinele, restaurantele și cafenelele se vor închide la ora 22:00. Sala de fitness va funcționa în intervalul 12:00-20:00, iar cinematograful va fi deschis până la 23:00.

Program Veranda de Paște 2026

În Vinerea Mare, mall-ul Veranda va funcționa după programul normal, scrie în anunțul de pe Facebook. Sâmbătă, pe 11 aprilie, magazinele și restaurantele vor funcționa între orele 10 și 19, iar Carrefour va fi deschis de la ora 07.

În ziua de Paște, mall-ul este închis. În a doua zi de Paște, mall-ul se redeschide de la 10 și se va închide la 22.

Program Sun Plaza de Paște 2026

În Vinerea Mare, Sun Plaza va fi deschis între orele 10:00 și 22:00, iar sâmbătă magazinele vor funcționa până la ora 18.

În ziua de Paște, mall-ul va fi închis și se va redeschide luni, de la ora 10 și până la ora 22, potrivit anunțului centrului comercial.

Program Plaza România de Paște 2026

Plaza România va funcționa după programul obișnuit vineri, iar sâmbătă va fi deschis în intervalul orar 10:00-18:00, conform anunțului de pe Facebook.

În Duminica Paștelui, centrul comercial va fi închis. Luni, 13 aprilie, Plaza România va fi deschis între orele 10 și 22.

Program Promenada de Paște 2026

Conform anunțului mall-ului, mall-ul Promenada va fi deschis sâmbătă, 11 aprilie, între orele 10 și 18. De Paște va fi închis, iar în a doua zi de Paște va funcționa în intervalul orar 10:00-22:00.