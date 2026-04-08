Programul Metrorex de Paște 2026: Cum circulă metroul în noaptea de Înviere

Metrorex a anunțat miercuri programul special de circulație a trenurilor pentru perioada Sărbătorilor Pascale 2026.

În perioada 10 – 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.



„În noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, precizează Metrorex.



Accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse, etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, au mai transmis reprezentanții companiei.