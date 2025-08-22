Programul Rabla 2025 – S-a anunțat cât va fi ecotichetul pentru mașini electrice

Ministerul Mediului a pus în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Programul începe mai târziu ca niciodată, iar valoarea ecotichetului pentru full-electrice scade la jumătate față de propunerea din iunie. În loc de 7.500 euro va fi 3.700 euro.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice și va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Propunerea din iunie, înainte ca Programul Rabla să fie suspendat, era ca ecotichetul să fie 37.000 de lei.

În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate la Rabla 2025:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Bugetul Rabla Auto 2025 a scăzut la 200 milioane lei, față de 610 milioane lei, cât era propunerea din iunie.

„Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă”, spune ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Începerea programului Rabla Auto 2025 a fost suspendată în 18 iunie 2025, cu o zi înainte de pornirea celei mai așteptate etape, cea pentru persoanele fizice.

Timp de șase ani, începând cu anul 2017, România a oferit prin Programul Rabla una dintre cele mai mari subvenții din UE pentru cei care-și cumpărau mașini full-electrice: 10.000 de euro.

După un 2024 extrem de slab pentru mașinile electrice, dat fiind că subvenția a fost de 5.100 de euro, industria auto a sperat că voucherul va crește spre 7.500-8.000 de euro în 2025.

