Programul Rabla 2026. Începe sesiunea de înscriere. Valoarea ecotichetelor

Administraţia Fondului de Mediu a anunţat că luni, la ora 10.00, începe sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026. Românii pot primi ecotichete cuprinse între 10.000 de lei şi 18.500 de lei pentru achiziţia unui autoturism nou.

Începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10.00, Administraţia Fondului pentru Mediu va demara sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026 accesând acest aici site-ul AFM.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, potrivit News.ro.

Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300.000.000 de lei.

Programul Rabla 2026. Care esta valoarea ecotichetelor

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Programul Rabla 2026. Documentele necesare pentru înscriere

Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Pentru detalii privind înscrierea în program şi documentele necesare, poate fi consultat site-ul oficial al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

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