Programul Startup Nation 2025 „nu a fost foarte promovat”. „Nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori”. Cât mai ține austeritatea – Video interviu cu Radu Miruță, ministrul Economiei

Programul Startup Nation 2025, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, din care circa 360 de milioane de euro din fonduri europene prin Politica de Coeziune a UE, „nu a fost foarte promovat”, dar antreprenorii vor duce o „bătălie mare” pentru granturile de până la 50.000 EUR pentru mici afaceri, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, într-un interviu video acordat comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.