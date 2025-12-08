Primarul Capitalei a fost ales, iar Bucureștiul i-a contrasemnat lui Bolojan să oprească fanfara și să salveze Titanicul 

Votul de la alegerile din Capitală, dar și cele de la alegerile locale din țară, i-a penalizat pe cei care au crezut că merge să se ocupe cu aranjatul scaunelor pe punte în timp ce vasul se scufundă, deficitul crește și România se duce într-o situație fără ieșire.

Când a fost întrebat cum a venit la vot, Traian Băsescu a spus: „Cu îngrijorare”. Fostul președinte a explicat: „Pentru că nu îi tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile”.

Îngrijorare plus îngrijorare poate genera responsabilitate și acesta este unul dintre mesajele votului de duminică pentru Ciprian Ciucu, candidatul endorsat de Ilie Bolojan.

Îngrijorarea oamenilor a fost atât de mare și s-a mișcat atât de repede, încât nici unul dintre cele 17 sondaje de opinie nu a putut să capteze sentimentul public care l-a împins pe Ciucu la scorul de 35%. A existat un singur sondaj, INSCOP din 2 decembrie, care l-a văzut pe candidatul PNL la 27%. A fost scorul maxim estimat pentru Ciucu. Dar și acesta îl vedea pe liberal sub Băluță. Sondajele pot fi văzute toate aici.

Ciprian Ciucu asistă la anunțarea rezultatelor exit-poll alături de membri PNL, la sediul partidului din București, 7 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

„De ce tăiem banii? Pentru că nu sunt bani”

Inclusiv victoria lui Ciolacu de la Buzău poate avea legătură și cu sprijinul acordat de primarul Buzăului, Constantin Toma. Chiar dacă este de la PSD, Toma a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai măsurilor economice ale lui Ilie Bolojan, pentru reducerea deficitului.

Ciolacu a venit la vot împreună cu Toma. A făcut declarații împreună cu el, una dintre rarele ocazii când „endorserul” ocupa „jumătatea mai mare” de ecran. Ca un oracol tăcut, primarul a dat din cap în fața camerelor de luat vederi.

Nu mulți politicieni au făcut alegerea primarului Constantin Toma din Buzău. El a fost confruntat cu întrebarea furioasă și impopulară: `De ce tăiați banii de la echipele de fotbal și de handbal?”. A răspuns: „De ce tăiem banii? Pentru că nu sunt bani. Cei pe care îi avem sunt pentru ca orașul să trăiască”.

Cu doar câteva luni în urmă era de neimaginat ca un candidat să caute sprijinul unui om care se ia de „simboluri sacre ale orașului”. Acum, nu doar că s-a căutat, dar a fost promovată în campanie asprimea deciziilor lui Toma.

Cât timp are la dispoziție Bolojan?

E greu de spus care este fereastra de timp de care beneficiază Bolojan. Ciucu spune că votul a fost unul pozitiv. O parte, probabil. Liberalul a luat 50,3% în Sectorul 6, adunând mai mult decât toți ceilalți peste 10 candidați la un loc.

Chiar și în Sectorul 4, al lui Băluță, Ciucu a fost la un capăt de ață, pierzând alegerile la doar câteva sute de voturi în fața primarului în funcție, situație complet neașteptată. De ce votul pozitiv nu s-a capitalizat pentru Băluță, măcar mai mult în sectorul său?

S-a votat și contra insolenței ASF, ANRE, ANCOM

Pentru că, probabil, o mare parte a votului a fost penalizare. Campania electorală negativă involuntară au făcut mai mulți „ambasadori” decât au crezut. Campanie electorală au făcut, fără să știe, șefii de la ASF, ANRE, ANCOM și restul inițialelor unde au mimat că taie costurile.

Câtă insolență să ai ca să vii, precum directorul ANRE George Niculescu, să spui că tu ai reformat instituția tăind 4 posturi din 289! Asta în condițiile în care salariul mediu în ANRE este 3.700 de euro net. În câte companii private de vârf din țara aceasta, cu dimensiunea de sute de angajați, salariul mediu este de 3.700 de euro?

Nicolescu e cel care a transmis angajaților să stea liniștiți că taie salariile temporar, de formă, de gura lui Bolojan, dar din martie le face la loc, că pleacă Bolojan.

La aceste sfidări au răspuns oamenii, duminică, prin vot.

Alegerile care au arătat că nu mai există „să câștigi tot”

Dar mână liberă pentru reformarea bugetului nu înseamnă că Bolojan poate face orice. România nu mai e țara a două blocuri, stânga și dreapta, ci o societate care a trecut de la binar la polimorf. Nici măcar nu mai suntem într-o lume multipolară, suntem în rețea, cu sute și mii de puncte, fiecare cu interesul și credința sa.

Avem stânga paternalistă, dar avem și stânga nouă a lui Ciceală, avem dreapta neoliberală a lui Bolojan și Ciucu, dar avem și dreapta progresistă a USR, după cum avem AUR, SOS, POT și, separat, pe admiratorii lui Călin Georgescu. Iar fiecare dintre aceste grupări de oameni se vor supăra dacă îi denumești în orice fel, pentru că ei simt că mai sunt și altceva.

E o diversitate care nu permite nimănui să răstoarne masa. S-a dus epoca în care Băsescu zicea „Dați-mi tot. Și primăria și consiliul”. Fragmentarea arată nevoia de conviețuire, chiar dacă, uneori, ne simțim precum civilizații venind de pe alte planete.

Amenințările cu violența nu funcționează

În ciuda amenințărilor eterne ale lui George Simion, nu mai suntem într-o societate unde să câștigi dând peste cap „toată țara”. Dacă semeni pericol vei trezi îngrijorare. Când vorbești despre „demonstrații ca în Nepal”, adică violente, poate că energizezi o parte a publicului tu, dar mai mică decât crezi și vei fi penalizat la vot.

Pentru că țara e mult mai diversă, iar asta se vede inclusiv în câștigurile AUR. Puțină lume se aștepta ca Anca Alexandrescu să câștige în fața lui Băluță sau a lui Drulă în Sectorul 1, „vitrina de lux” a Bucureștiului. Și totuși, în România țesută atât de complex, candidata sprijinită de AUR a ieșit în Sectorul 1, imediat după Ciucu. Poți vedea cum s-a votat la secția și în cartierul tău, pe această hartă, una a diversității de opinie.

Într-o astfel de lume, nici noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și nici premierul Ilie Bolojan nu pot salva ce e de salvat de unii singuri. Orice actor cheie trebuie să fie capabil să colaboreze, să facă proba eficienței în condițiile ideilor concurente.

Fie vom coopera, fie va rămâne fiecare baricadat în silozul lui și ne vom duce la fund, cu fanfara cântând imnul fanatismului.