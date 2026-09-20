Proiectil neidentificat lansat de Coreea de Nord în mare / Reacția dură a Seulului și Japoniei

Coreea de Nord a lansat duminică un proiectil, cel mai probabil o rachetă balistică, în mare, la est de Peninsula Coreeană, potrivit ministerelor apărării de la Tokyo și Seul.

Proiectilul a fost lansat în afara zonei economice exclusive a Japoniei, potrivit postului public japonez NHK, citat de Reuters și News.ro.

Acțiunea militară are loc la doar o zi după ce Phenianul a respins oficial o rezoluție ONU împotriva programului său nuclear.

Săptămâna trecută, regimul de la Phenian a condamnat ferm un exercițiu naval condus de SUA în apropiere de Guam, la care au participat și forțele din Coreea de Sud și Japonia.

Ulterior, Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean, a acuzat aceste manevre militare pentru agravarea tensiunilor din peninsulă și a subliniat că Phenianul nu își va schimba politica de consolidare a arsenalului nuclear.