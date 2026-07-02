Proiectul care concurează cu SAFE și pe care Canada vrea să îl lanseze la Summitul NATO. Circa 10 națiuni fondatoare, promite Ottawa

Canada își propune să anunțe numele celor circa 10 națiuni fondatoare ale unei bănci globale pentru sectorul apărării, la Summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia, a anunțat principala negociatoare canadiană, joi, pentru Reuters.

Prim-ministrul canadian Mark Carney promovează Banca de Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) ca parte a apelului său din acest an pentru o alianță a „puterilor mijlocii”, cu obiectivul de a combate ceea ce consideră a fi o fracturare a ordinii mondiale tradiționale conduse de SUA.

„Ne-am stabilit summitul NATO ca termen limită… Ceea ce ne propunem să anunțăm este lista de membri fondatori”, a declarat într-un interviu Isabelle Hudon, principala negociatoare a Canadei în lansarea inițiativei multilaterale și CEO al Băncii de Dezvoltare a Afacerilor din Canada.

Scopul băncii este acela de a consolida apărarea națiunilor aliate prin atragerea unor fonduri de de până la 100 de miliarde de lire sterline (133 de miliarde de dolari).

Hudon a precizat că lista inițială de membri va cuprinde probabil doar țări europene, alături de Canada, însă a refuzat să le dezvăluie numele. Ea a avertizat că anunțul nu este unul garantat și că depinde de negocierile finale cu aliații, inclusiv cu privire la angajamentele lor de capital. A dat asigurări, însă, că proiectul are elan.

„Prim-ministrul meu a spus că nu ar trebui să țintim spre perfecțiune înainte de a lansa această inițiativă, că ar trebui să unim țările care sunt gata să fie numite membri fondatori, iar apoi numărul de membri va rămâne deschis”, a explicat Hudon.

Șanse 50-50 să se alăture și Coreea de Sud, spune Canada

Potrivit negociatoarei canadiene, DSRB a avut discuții productive cu Coreea de Sud și există șanse 50-50 ca țara asiatică să se alăture, eventual mai târziu.

Isabelle Hudon a precizat că, cu excepția Canadei, nicio altă țară din G7 nu este aproape de a se înscrie deocamdată.

Până în prezent, i s-a alăturat public Canadei doar Luxemburgul, țara care va găzdui sediul european al băncii.

Premierul canadian Carney declarase vineri că există „o masă critică” de țări care intenționează să se alăture, fără a le numi.

Proiectul se confruntă cu potențiale obstacole în Europa, unde concurează cu inițiative de apărare precum programul de achiziții militare SAFE al Uniunii Europene.

DSRB a fost propusă în 2014 de un grup de foști consilieri de securitate din NATO, foști militari de rang înalt și bancheri.