Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, adoptat de Senat / „Violența domestică degenerează în crimă”

Senatorii au votat, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, legea care definește „femicidul” și care vizează combaterea crimelor împotriva femeilor. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să fie promulgat de președintele Nicușor Dan.

Dacă proiectul va fi adoptat, femicidul ar putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat – cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.

Site-ul de investigații Snoop a realizat, în octombrie, o hartă a femicidelor în România. În medie, la fiecare trei zile ale anului 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie.

„60 de femei au fost ucise in 2025. Sunt eșecuri instituționale”

Senatorii au adoptat cu 97 de voturi „pentru”, un vot „contra” și 7 abțineri proiectul de lege care introduce pentru prima oară în legislație termenul de „femicid”. Acum, proiectul trebuie să fie votat și de deputați, iar apoi promulgat de președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege a fost depus în Parlament în 29 ianuarie și a avut cel mai mare de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului României. A fost semnat de 273 de senatori și deputați de la toate partidele.

„Vorbim de 5 femicide doar în ianuarie. Astăzi, cred că societatea noastră este foarte pregătită să avem această dezbatere pentru siguranță femeilor. Femeile nu mor în România pentru că nu avem legi, mor pentru că aceste legi nu sunt aplicate cum trebuie. 60 de femei au fost ucise in 2025. Sunt eșecuri instituționale”, a spus, luni, de la tribuna Senatului, Alina Gorghiu (PNL).

Citește și De ce cred cele opt femei care au inițiat cel mai susținut proiect de lege din Parlament că e nevoie de introducerea femicidului în legislație / Ce schimbări urmează și cum e în alte țări

„Poate o lege să oprească femicidul? Nu știu. Dar sper din toată inima că da. Pentru că pentru prima oară România spune clar: «Uciderea unei femei pentru că este femeie are nume și are consecințe»”, a declarat Cynthia Păun (USR) în cadrul dezbaterilor din plen.

Cristina Dumitrescu, senatoare AUR, a anunțat că partidul va vota pentru lgea care definește femicidul „pentru că suntem un partid creștin, pentru că prețuim familia, pentru că nu ne dorim violență domestică”.

Ea spus că și că proiectul aduce o „suprareglementare” pentru că omorul calificat există în legislația din România. „O crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba despre o femeie, despre un bărbat sau despre un copil”, a adăugat senatoarea AUR.

Victoria Stoiciu, PSD, a lansat un apel către autoritățile cărora femeile aflate în situații limită le-au cerut să aplice legea: „Violența domestică nu este un fapt minor, nu e o simplă ceartă între soți. Violența domestică degenerează în crimă”.

Ce spun cei care contestă proiectul legislativ

Senatorul neafiliat Gheorghe Vela a anunțat că se va abține, deși ar fi vrut să voteze „împotrivă”.

„Urăsc ipocrizia și fățărnicia care poate să cuprindă chiar și Parlamentul. În sesiunea trecută au fost două proiecte de lege ale soților Ionescu care au venit cu legea «Întâi Femeia», s-au respins de către Senat. Avem o suprareglementare, avem legea ordinului de protecție. Ce facem? Bagatelizăm Codul Penal?”

El a spus și că valoarea vieții este una, indiferent dacă e vorba despre o femeie sau despre un bărbat.

Cosmina Cerva de la grupul PACE, Înainte România, a repetat ideea lui Gheorghe Vela, aceea că faptele săvârșite împotriva femeilor sunt deja reglementate de Codul Penal:

„Codul Penal reglementează agravanta când vorbim de fapte săvârșite și împotriva femeilor. De ce vrem să suprareglementăm în condițiile în care Codul Penal este îndestulător? Doar pentru a pune greutăți și piedici celor care aplică aceste coduri (…) Dacă dumneavoastră credeți că ușurați partea victimelor în dosarele penale vă înșelați, nu faceți decât să îngreunați ceva ce avea în practică aplicabilitate destul e bună”.

În intervenția sa, Victoria Stoiciu a explicat că „proiectul nu se limitează la introducerea unor pedepse mai mari pentru crimele comise din dorința de control, ci încearcă să le prevină”.

Prima lege care definește femicidul

Proiectul definește femicidul ca fiind „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Potrivit proiectului, sunt introduse în Codul Penal circumstanțe agravante la omorul calificat. Faptele de omor comise asupra fostului soț/soție, concubin, partener sau cele motivate de gen, de divorț, refuzul căsătoriei sau de răzbunare sunt pedepsite mai dur.

Alte măsuri incluse în proiectul de lege sunt:

Colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația victimă-agresor;

Protecție pentru copiii rămași în urmă – orfanii femicidului sunt recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată și pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor;

Întărirea răspunsului penal, prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul;

Educație pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

Proiectul de lege mai prevede și obligații de protecție a victimelor violenței domestice sau măsuri post-deces, pentru copiii și moștenitorii victimei.

În situația în care există un ordin de protecție sau un ordin provizoriu pe care agresorul îl încalcă, atunci urmărirea penală va începe din oficiu, fără să fie nevoie de o plângere a victimei sau va continua și după ce victima își retrage plângerea.