Proiectul de buget al Ungariei este compatibil cu aderarea la zona euro (Fitch)

Proiectul de buget al guvernului ungar pentru 2027 și obiectivele pe termen mediu privind deficitul finanțelor publice sunt compatibile cu obiectivul guvernului ca Ungaria să îndeplinească criteriile pentru aderarea la zona euro până în 2030, arată Fitch Ratings în noua sa evaluare a situației prezentată la Londra.



Agenția internațională de rating a amintit că, pe baza proiectului de buget pentru anul viitor prezentat săptămâna aceasta, guvernul intenționează să diminueze deficitul bugetului de stat cu 2,6 puncte procentuale, până la 4,9% din produsul intern brut (PIB), de la 7,5% preconizat pentru acest an.



Fitch estimează amploarea reducerilor de cheltuieli planificate pentru anul viitor la 1,5% din PIB-ul anual și subliniază, de asemenea, că eliminarea măsurilor de cheltuieli temporare și unice luate înainte de alegeri, dar care expiră, va duce la economii suplimentare de 1,4% din PIB.



Pe fondul îmbunătățirii climatului de piață, scade totodată și randamentul obligațiunilor datoriei suverane ungare, iar ca rezultat al acestui fapt, cheltuielile cu dobânzile se reduc cu o valoare echivalentă cu 0,2% din produsul intern brut, conform analizei Fitch Ratings.



Potrivit agenției, numărul mare de măsuri la scară relativ mică și necesitatea de a menține un proces susținut de consolidare prezintă un anumit risc de implementare, dar dacă condițiile favorabile de finanțare se mențin acest lucru ar putea sprijini consolidarea fiscală, deși rămâne incert ce economii pot fi obținute prin revizuiri ale cheltuielilor și măsuri de îmbunătățire a eficienței sectorului public.



Fitch a precizat că propria sa prognoză estimează că deficitul bugetar al Ungariei va ajunge la 7,3% din PIB în acest an și va scădea de la acest nivel la 5,4% în 2027 și sub 3% până în 2030.



Agenția de rating se așteaptă ca raportul datoriei publice a Ungariei în PIB să atingă un vârf de 77,7% în perioada 2027-2028, ceea ce înseamnă că va atinge un nivel mult mai ridicat decât mediana de 57,5% a raporturilor datoriei publice ale altor economii cărora li s-a acordat ratingul suveran „BBB” de către Fitch, precum Ungaria.



Traiectoria viitoare a datoriei Ungariei depinde de cursul de schimb al forintului și de rata de creștere economică, arată studiul Fitch, care subliniază: Forintul s-a apreciat cu 5% față de euro de la începutul anului, însă economia ungară a rămas în urma economiilor cu ratinguri suverane comparabile cu cel al Ungariei din 2023, în primul rând din cauza cererii externe slabe, a incertitudinilor politice crescute anterior, a întârzierilor în plățile către UE și a impactului ajustării fiscale asupra investițiilor.



În același timp, Fitch Ratings a subliniat că propriile sale previziuni de creștere corespund în mare măsură estimărilor guvernului: agenția de rating estimează o accelerare a creșterii reale a economiei ungare la 2,5% anul viitor și la aproximativ 3% în 2028.



Fitch își bazează această prognoză pe așteptările sale că activitatea de investiții și consumul din sectorul privat se vor consolida ca urmare a începerii plăților UE, ceea ce va fi însoțit de o creștere a cererii externe.



Alte mari case de analiză cu sediul la Londra estimează, de asemenea, că Ungaria va îndeplini criteriile pentru adoptarea monedei euro până la începutul următorului deceniu și ar putea adera la uniunea monetară la începutul anilor 2030.



Unul dintre cele mai mari grupuri de analiză a riscurilor politico-economice din lume, Eurasia Group, a declarat în recenta sa evaluare a situației, prezentată la Londra, că se așteaptă o anumită deviere față de obiective pe termen scurt în ceea ce privește bugetul ungar, din cauza pagubelor provocate de secetă și a șocurilor geopolitice, dar, în același timp, pare probabil ca Ungaria să intre în mecanismul cursului de schimb ERM II până în 2030.



Dacă acest lucru va reuși, ar putea permite Ungariei să adere la zona euro în 2032, având în vedere că este necesară o perioadă de cel puțin doi ani în ERM II înainte de aderarea la uniunea monetară. Material realizat cu sprijinul Rador Radio România

