Proiectul imobiliar care viza construcția unei clădiri în locul parcului din București, respins / Cetățenii au venit să apere spațiul verde

Consiliul Local Sector 3 a respins proiectul imobiliar prin care un dezvoltator imobiliar dorea să construiască o clădire cu subsol, parter și două etaje în fostul parc Codrii Neamțului, din Sectorul 3.

Mai mulți cetățeni au participat la ședință și au cerut aleșilor locali să nu aprobe proiectul. „M-am învoit de la muncă ca să vin aici. Sunt un simplu cetățean care vrea parcuri, vrea să nu se construiască ilegal”, a spus unul dintre participanți.

O parte dintre consilieri au invocat dreptul de proprietate: „Vă aduc aminte faptul că, acum 500 de ani, aici erau Codrii Vlăsiei. Ce facem?”, a spus Adrian Marius Pavel, consilier PSD.

În cadrul ședinței, s-au înscris la cuvânt 15 cetățeni care au cerut consilierilor locali să nu aprobe proiectul imobiliar. Discuțiile pe proiect au durat peste două ore.

„Nu prea am vrea să stăm la 50 de grade pe betoane”

„M-am învoit de la muncă ca să vin aici. Sunt un simplu cetățean care vrea parcuri, vrea să nu se construiască ilegal. Nu contează ce faceți, expropriați, dați în judecată, pe noi ne interesează să avem spații verzi, că se anunță cam cea mai caldă vară din istorie și nu prea am vrea să stăm la 50 de grade pe betoane”, a declarat Alexandru Ifrimescu, unul dintre cetățenii care au cerut consilierilor locali să nu aprobe proiectul imobiliar.

„Important e să ne uităm în viitor, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, ce lăsăm în urmă pentru ei? Lăsăm niște betoane sterpe sau lăsăm niște zone verzi? Poate nu întreținute, pentru că nu se poate face parc acolo, dar măcar o zonă verde, ca să mai vină un pic de aer, un pic de oxigen. Vine vara. Tot ce înseamnă beton se încinge la maxim și ne sufocă. Vă rog insistent să păstrați aceste spații verzi în forma în care sunt ele”, le-a cerut consilierilor Matei Macri, un alt cetățean.

„O să cumpărăm aer curat la flacon”

„În ultimii ani, pur și simplu, există un asalt asupra tuturor bucățelelor de spațiu verde. Dar chiar nu ne mai gândim că mâine-poimâine o să cumpărăm, ca în Japonia, aer curat la flacon? Ne văităm că copiii noștri stau mai mult pe tablete și pe telefoane și că nu mai ies în natură. Păi în care natură, oameni buni? Vă rog din suflet să fiți conștienți de faptul că votul dumneavoastră are niște urmări”, a spus Rodica Negri, un alt cetățean care a participat la ședință.

O altă persoană a cerut consilierilor un acord politic, că nu vor aproba construcții pe bucata retrocedată din Parcul IOR, în Parcul Brâncuși și în Parcul Codrii Neamțului, dar și că vor căuta soluții ca spațiile verzi să se întoarcă în domeniul public.

„Comunitatea cetățenilor din Sectorul 3 cu siguranță nu își dorește ca aceste parcuri să fie construite, să fie distruse. Credem că Primăria trebuie să caute și să găsească soluții pentru a reface aceste parcuri și cred că trebuie să fie un acord politic la nivelul Sectorului 3, că nu veți permite niciodată aprobarea unor documentații de urbanism pe parcurile din Sector care au fost retrocedate. Vă cer respingerea acestui proiect”, a declarat Bogdan Stroe în ședința Consiliului Local Sector 3, înainte ca proiectul să fie supus la vot.

Bogdan Stroe a fost și Consilier general, în perioada 2020-2024.

Cetățenii de la Grupul de Inițiativă civică IOR-Titan au cerut și ei respingerea proiectului.

„Vă rog să refuzați acest proiect. Și eu susțin dreptul de proprietate, dar dreptul de proprietate nu îți dă voie să construiești ce vrei. Iar acest PUD este o derogare de la regulamentul general. Are nevoie Sectorul nostru de mai multe magazine, de mai mult trafic?”, a declarat Cristian Şoimaru, preşedintele Asociaţiei Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan.

În principal, consilierii au dat dreptate cetățenilor.

„Situația juridică a terenului în momentul de față este de curs construcții. În același timp știm foarte bine că, faptic, că atât timp cât acolo a existat un parc, nu pot schimba destinația terenului din spațiul verde în orice altceva. Asta spune legea”, a declarat Andrei Stan, consilier USR.

„Respingem ideea unui retrocedări pe criterii că ni se pare”

Au fost însă și consilieri care au invocat dreptul de proprietate al dezvoltatorului imobiliar.

„Am vrea să fie parcuri, dar să le facă proprietarii. Eu cred că e o ingerință serioasă în dreptul de proprietate. Adică respingem ideea unui retrocedări pe criterii că ni se pare. Nu suntem noi abilitați să stabilim asta. A stabilit o instanță de judecată. Că ni se pare corect, că nu ni se pare corect, asta este situația juridică”, a declarat Ciocoi Cristian, consilier local PMP.

„Acum 500 de ani aici erau Codrii Vlăsiei. Ce facem?”

Vă aduc aminte faptul că, acum 500 de ani, aici erau Codrii Vlăsiei. Ce facem?”, a spus Adrian Marius Pavel, consilier PSD.

Acesta a declarat că toată proprietatea privată de pe raza municipiului București, la un moment dat a aparținut statului.

„Prin hotărâri judecătorești, prin împroprietărire, prin diferite metode, proprietatea a revenit către persoane fizice sau juridice. Îmi place să merg cu copiii în parc, dar o să vă mai spun, Parcul Brâncuși, când eram eu copil, că am copilărit acolo, nu era parc (…) Zonele verzi au fost stabilite la momentul în care a fost întocmită documentația pentru PUG (…) Niște domni, stând într-un birou, au stabilit că este zonă verde, de exemplu, la mine în curte”, a mai spus Marius Pavel.

„Resping ideea de expropriere”

În ceea ce privește exproprierea terenului, și aici părerile au fost împărțite.

„Resping total ideea de expropriere a unor terenuri pe care spațiul verde a fost distrus intenționat pentru a ridica spații comerciale sau a le valorifica. Vorbim despre a încuraja niște oameni să distrugă spațiul verde doar pentru a primi niște bani de la Primăria municipiului București”, a declarat Andrei Stan consilier USR.

„E o ingerință serioasă în dreptul de proprietate”

Pe de altă parte, Ciocoi Cristian, consilier local PMP, a declarat că poate fi o soluție.

„Trebuie să ne uităm și la posibilitatea exproprierii dacă vrem să facem parc. Înțeleg că am încuraja anumiți proprietari care au terenuri retrocedate să se canalizeze în direcția asta, însă dacă respingem ideea exproprierii, rămâne obligația proprietarului de a transforma un teren în parc. Ori asta e o ingerință serioasă în dreptul de proprietate”, a declarat Ciocoi Cristian, consilier local PMP.

După toate aceste discuții, un cetățean a acuzat consilierii că nu apără interesul public.

„Am avut senzația că sunt aici la o dezbatere a brokerilor de interese ale dezvoltatorului imobiliar. Dacă voiați să fie într-adevăr echilibrată această discuție, trebuia să îl invitați pe dezvoltator și el singur să-și susțină ideea și nu anumiți consilieri. Totuși, rolul acestui Consiliu Local este să țină cu interesul public”, a declarat Mihaela Lungu.

Reprezentantul dezvoltatorului imobiliar a declarat că nu dorește construirea pe teren a unui hipermarket ,ci un centru comercial de proximitate.

„La etaj este un centru comercial cu locuri de joacă pentru copii, cu zonă pentru after school la nevoie. Toată terasa este amenajată ca spațiu verde pentru toți locuitorii din zonă. Sunt foarte multe zone plantate. Deci nu este un hipermarket fără control. Este un alt concept”, a spus reprezentantul dezvoltatorului.

Mai mult, a invocat o hârtie de la Garda de Mediu unde scrie că terenul nu este spațiu verde.

În final, proiectul a fost respins. 3 consilieri au votat pentru, 16 împotrivă și 11 s-au abținut.

Despre proiectul imobiliar

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu publicat pe site-ul Primăriei Sector 3, terenul pe care se dorește construirea clădirii cu spații comerciale are o suprafață de 2.976 mp în acte. Indicatorii urbanistici propuși sunt: Coeficient de Utilizare a Terenului – 1,3, Procent de Ocupare a Terenului – 45%. Clădirea va avea subsol, parter, etaj și etaj tehnic.

Primăria Sectorului 3 a dat aviz de urbanism pentru acest proiect pe 24 februarie 2026.

Terenul se află la intersecția Strada Codrii Neamțului cu strada Postăvarul. Până în 2017, cel puțin, așa cum se vede pe Google Street View, acolo a fost parc amenajat. Pe teren se aflau 79 de copaci. În 2022, mai mulți arbori au fost tăiați fără aviz, după cum a scris HotNews la vremea respectivă. Defrișări au avut loc și în 2025.

Proiectul urbanistic, într-o altă formă, a mai venit în Consiliul Local Sector 3, în 2021 și 2022, însă a fost respins. Atunci se dorea construirea unui centru comercial cu demisol, parter și etaj.