Proiectul privind pensiile private, dezbătut azi în Senat. Cine poate să își retragă toți banii odată

Proiectul de lege care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private intră luni în ședința de plen a Senatului. Potrivit proiectului, va fi permisă, în primă fază, retragerea a maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani. Singura excepție o reprezintă pacienții oncologici, care vor putea să retragă toți banii odată.



Luni, comisia de Buget, Finanțe de la Senat a emis un raport de admitere pentru proiectul prin care se propune ca la pensionare pot fi retrași cel mult 30% din banii cumulați, ca plată unică. Restul, adică 70% din sumă, va fi plătit în tranșe lunare, pe o perioadă de cel mult 8 ani, arată proiectul inițiat de Guvernul Bolojan.

În comisie a fost acceptat și un amendament care prevede că bolnavii de cancer să poată retrage toți banii într-o singură tranșă.

Proiectul va intra în ședința de plen a Senatului de luni, unde va fi dezbătut și votat. Senatul e prima cameră sesizată în acest caz, iar decizională este Camera Deputaților.

Certuri în comisie

Discuțiile din comisia de Buget, Finanțe au fost aprinse atunci când a fost dezbătut un amendament depus de PSD care prevedea ca și bolnavii cu afecțiuni cronice, cum ar fi cele cardio-vasculare, renale sau hepatice, să poată retrage, la cerere toți banii. Reprezentanții ministerelor Sănătății și Muncii nu au susținut amendamentul.

Senatorii AUR Vasilică Potecă și Petrișor Peiu au întrebat de mai multe ori care e diferența între o persoană cu afecțiuni renale sau o persoană infectată cu HIV și bolnavii oncologici. Senatoarea USR Violeta Alexandru le-a spus că discuția centrală o reprezintă legea pensiilor și că afecțiunile pe care le aduc în discuție țin de asigurările de sănătate.

„Banii pentru a-ți trata bolile nu sunt aici, nu la legea pensiilor. Discuția dumneavoastră este despre asigurări de sănătate. Pe fondul scăderii numărului de contribuabili la pilonul 1, pentru că se anunță un viitor nu tocmai roz, lăsați oamenii să mai aibă niște sume de bani”, a explicat senatoarea.

Amendamentul a fost în final respins. Doar patru senatori au votat „pentru”, nu au existat voturi împotrivă, iar 12 senatori s-au abținut. Nici PSD nu a votat „pentru” amendament.

Petrișor Peiu a mai spus în timpul ședinței comisiei că statul nu ar trebui să le spună oamenilor ce să facă cu banii lor: „E bine să știți că eu nu cred că statul știe mai bine ce să fac cu banii mei”.

Acest proiect de lege e necesar și pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Au existat intervenții din partea lui Luca Niculescu, în calitate de coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE și din partea Violetei Alexandru, șefa comisiei OCDE din Parlament, care au explicat cât de important e proiectul de lege pentru aderare.

În replică, senatorul S.O.S România, Dorin Petrea a spus că „acest Guvern și-a schimbat stăpânii. Nu mai preluăm recomandări de la FMI, ci de la OCDE, nu suntem membri, dar preluăm recomandări”.