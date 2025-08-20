ULTIMA ORĂ Schimbările la plata pensiilor private, din nou pe masa Guvernului: „Foarte probabil se va permite retragerea a 30% din sumă, iar restul banilor lunar pe 8 ani”

Guvernul discută din nou joi, 21 august, schimbările la controversatul proiect de lege privind plata pensiilor private pentru cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III). „Foarte probabil principala schimbare va fi că se va permite retragerea a maxim 30% din suma acumulată, iar restul banilor se vor putea plăti lunar pe maxim 8 ani sau pe toată durata vieții”, au declarat pentru HotNews.ro surse din Guvern.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private se află pe agenda ședinței de guvern de joi, dar proiectul de act normativ nu diferă de cel care a fost deja analizat în primă lectură de guvern în data de 8 august.

Explicația, spun surse guvernamentale, este că în urma dezbaterii de marți de la Ministerul Muncii nu au fost propuneri majore de modificare a proiectului, astfel că singurele schimbări vor viza procentul maxim de bani care va putea fi retras odată, care va fi majorat la 30% față de 25% în varianta anterioară, și reducerea perioadei de ani în care poți primi restul banilor, de la 10 ani la 8 ani.

Controversa majoră: Nu se vor mai putea retrage toți banii odată

Principala schimbare propusă în proiectul de lege care a stârnit nemulțumiri publice este că cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe maxim 10 ani sau pe toată durata vieții.

Există și o excepție: dacă în cont ai mai puțini bani decât „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (echivalentul a 15.372 de lei la sfârșitul anului trecut), atunci poți încasa toți banii odată sau eșalonat pe maxim 12 luni.

Potrivit actualelor norme, sumele acumulate în contul Pilonului 2 pot fi încasate – la vârsta de pensionare sau de către moștenitori, în caz de deces al contribuabilului – într-o tranșă, printr-o plată unică, sau pe 5 ani, în 60 de tranșe lunare.

În urma nemulțumirilor publice, Guvernul a amânat aprobarea proiectului de lege, pentru o dezbatere mai amplă, și deja în spațiul public au apărut informații că s-ar dori să se majoreze la 30% suma care poate fi trasă deodată din cont, iar restul banilor să fie eșalonați pe 8 ani.

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a confirmat luni seara că „se dorește creșterea procentului de 25% pentru suma care poate fi retrasă odată și scăderea numărului de ani pe care se eșalonează plata”.

Proiectul de lege a fost dezbătut marți, 19 august la Ministerul Muncii, în prezența sindicatelor, patronatelor și a unor reprezentanți ai consumatorilor și ai APAPR (asociația care reprezintă administratorii fondurilor de pensii).



Reprezentanții Sindicatelor care au participat la dezbatere au acceptat nevoia acestei legi, care este condiție de aderare la OCDE, dar au acuzat lipsa de informare, iar în privința procentului de sumă ce poate fi retrasă deodată și a numărului de ani pe care să se eșaloneze restul plăților părerile au fost împărțite.



Reprezentanții patronatelor au susținut nevoia plăților programate pentru asigurarea unor venituri pe termen lung la ieșirea la pensie.



În schimb, atât sindicatele cât și patronatele au ridicat problema dublei impozitări a viitoarelor pensii private, în urma modificărilor fiscale aduse de legea 141/2025 prin care s-a aprobat primul pachet de măsuri fiscale asumat de către Guvernul condus de Ilie Bolojan.



