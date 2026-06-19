„Proiectul Sunrise”: Știința din spatele zborurilor de 20 de ore care vor fi lansate anul viitor

Qantas Airways mizează pe faptul că știința poate face ca cele mai lungi zboruri din lume să fie mai puțin obositoare – compania dezvăluind planuri pentru o „zonă de wellness”, spațiu suplimentar pentru picioare, mese servite la ore prestabilite și iluminat special pe zborurile sale directe Sydney-Londra, care urmează să fie lansate în luna octombrie a anului viitor, transmite Reuters.

Compania aeriană australiană, care intenționează să continue apoi cu zboruri directe Sydney – New York, a oferit săptămâna aceasta informații detaliate despre aspectele științifice ale curselor de aproximativ 20 de ore, în încercarea de a convinge pasagerii să plătească un preț mai mare pentru a evita o escală.

„O provocare biologică majoră”

„Trecerea prin toate aceste fusuri orare – între 7 și 9 pentru Londra și între 14 și 16 pentru New York – reprezintă o provocare biologică majoră”, a declarat Peter Cistulli, profesor de medicină a somnului la Universitatea din Sydney, care a participat la cercetarea științifică pentru „Proiectul Sunrise”.

Mai mulți australieni care călătoresc frecvent pe distanțe lungi au declarat că principalele lor priorități atunci când decid dacă vor alege zborurile ultra-lungi sun confortul scaunului, posibilitatea de a se mișca și costul biletului.

Qantas a mers mai departe, studiind fiecare detaliu al zborurilor efectuate cu aeronavele Airbus A350-1000ULR încă de la lansarea proiectului, acum aproape un deceniu, de la nutriție la ergonomie, mișcare și, mai presus de toate, lumină – un factor vital pentru ceasul biologic.

Prin optimizarea orelor de servire a meselor – cum ar fi evitarea consumului de alimente imediat după decolare – și crearea unei „ferestre de somn protectoare” cu ajutorul iluminatului, pasagerii au prezentat o vigilență mai bună în timpul testelor decât în cazul unui serviciu tradițional, a afirmat Cistulli.

„Ai un pasager la bord practic o zi întreagă”

Designerul cabinei, David Caon, a declarat că i s-a cerut să abordeze proiectul atât ca pe o misiune științifică și de sănătate, cât și ca pe una estetică.

„Când ai un pasager la bord practic o zi întreagă, acest lucru determină într-adevăr o serie întreagă de decizii noi”, a spus el.

Caon a luat în considerare idei inovatoare, printre care biciclete de fitness și saltele de yoga. Acestea nu au fost incluse în proiectul final, dar a rămas o „zonă de wellness” dedicată, scăldată într-o lumină difuză și în același timp sclipitoare.

„Am vrut să recreez senzația de a sta întins lângă piscină”, a declarat Caon.

În alte zone ale cabinei, iluminatul ambiental personalizat va simula răsăritul sau apusul soarelui, deplasându-se de la față spre spate. A fost nevoie de săptămâni întregi pentru a programa 14 „scenarii” de iluminat inspirate de peisajele Australiei.

Toate aceste măsuri au ca scop reducerea disconfortului generat de zborurile care pot dura până la 22 de ore cu astfel de avioane special modificate.

Multe locuri premium pentru profit maxim

Dar senzația de spațiu are și un obiectiv comercial: transformarea poziției îndepărtate a Australiei într-o experiență de călătorie pe care alte companii aeriene nu o pot egala cu ușurință – și generarea unui venit cu 20% mai mare.

Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas, a declarat că prima preconizată față de zborurile cu o singură escală se bazează pe rezultatele observate între Perth și Europa.

Majoritatea analiștilor afirmă că performanța zborurilor de 17 ore dintre Perth și Londra este de bun augur pentru viabilitatea economică a „Proiectului Sunrise”.

Qantas a proiectat avionul într-o configurație cu o pondere mare a clasei premium, întrucât va trebui să obțină cât mai mult profit posibil de la doar 238 de pasageri, din cauza restricțiilor de greutate. Este posibil să fie nevoită să blocheze unele locuri pentru a economisi combustibil atunci când condițiile meteorologice o impun.

Un director de rang înalt din industria aeronautică a declarat că printre alte riscuri operaționale s-ar număra și devierea zborurilor, care ar implica costuri ridicate, având în vedere rutele lungi.

Qantas a investit miliarde în „Project Sunrise”

Proiectul reprezintă un pariu major pentru transportatorul australian, care a investit miliarde de dolari în modificarea flotei, amenajarea cabinelor și cercetarea efectelor asupra sănătății ale traversării planetei într-un singur zbor.

Qantas a numit proiectul „Sunrise” după zborurile sale de anduranță „Double Sunrise” din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care rămâneau în aer suficient de mult pentru ca pasagerii și echipajul să vadă două răsărituri de soare.

Airbus a câștigat în 2019 contractul pentru Project Sunrise după o competiție intensă cu modelul Boeing 777X.

La începutul acestei luni, producătorul european a efectuat primul zbor de test al uneia dintre cele 12 aeronave A350-1000ULR modificate comandate de Qantas.

Aeronavele, configurate cu 238 de locuri, dispun de un rezervor suplimentar de combustibil amplasat în partea centrală-spate a fuselajului, care contribuie la creșterea autonomiei cu 1.000 de mile marine (1.852 km), aceasta ajungând astfel la 10.000 de mile marine.