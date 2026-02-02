„Project Vault”, planul menit să contracareze China. Washingtonul mobilizează trei giganți pentru o rezervă de minerale critice

Baterii de litiu-ion pe linia de producție automată a unei companii din domeniul tehnologiei, pe 11 noiembrie 2025, în Yongkang, Jinhua, provincia Zhejiang, China. FOTO: CYK / imago stock and people / Profimedia

Președintele american Donald Trump urmează să inițieze o rezervă strategică de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), a declarat un oficial al administrației de la Washington familiarizat cu planul, potrivit Reuters.

Investiția reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a contracara ceea ce factorii de decizie politică consideră a fi manipularea de către China a prețurilor la litiu, nichel, pământuri rare și alte minerale critice – vitale pentru produse de la vehicule electrice la armament de înaltă tehnologie – care a pus piedici companiilor miniere americane timp de ani de zile.

Bloomberg News a relatat prima dată despre acest subiect. Proiectul SUA, denumit Project Vault, va combina finanțarea privată cu un împrumut de 10 miliarde de dolari de la EXIM Bank pentru a achiziționa și stoca minerale critice pentru producătorii de automobile, companiile din domeniul tehnologiei și alți producători.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere.

Proiectul a atras interesul unei game largi de companii americane din domeniul auto și al tehnologiei.

Trei mari firme de tranzacționare a materiilor prime – Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group – vor gestiona achiziția de materii prime pentru stocuri, a precizat oficialul citat pentru Reuters.

Se preconizează că stocul rezervei va include atât pământuri rare și minerale critice, cât și alte elemente importante din punct de vedere strategic, ale căror prețuri sunt de obicei volatile.

Proiectul Vault are scopul de a ajuta industria auto americană, permițând în același timp companiilor să elimine riscul din bilanțurile lor, a mai spus oficialul, comparând logistica proiectului cu un abonament Costco care permite achiziționarea de volume mari.

Un alt obiectiv este de a permite o aprovizionare cu minerale pentru 60 de zile în caz de urgență, a adăugat oficialul, menționând că stocarea mineralelor este deja în derulare.

Se preconizează că va fi creată o structură executivă pentru proiect, iar EXIM va avea probabil un loc în consiliul de administrație, a precizat oficialul. Luna trecută, un grup bipartid de legiuitori americani a introdus un proiect de lege pentru înființarea unei rezerve de minerale critice în valoare de 2,5 miliarde de dolari, o măsură menită să stabilizeze prețurile pieței și să încurajeze exploatarea minieră și rafinarea internă.