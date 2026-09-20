Skip to content
Actualitate

Promisiunea lui Siegfried Mureșan în interviu după nominalizare: „Mie nu mi-ar fi teamă să publicăm sprijinul oferit Ucrainei. Nu văd motive pentru care acest sprijin să nu fie făcut public”

Clarice Dinu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Siegfried Mureșan susține, într-un interviu pentru publicul HotNews, că „trebuie să spunem oamenilor adevărul” legat de războiul declanșat de Rusia contra Ucrainei și de amenințările la adresa României.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.
  • Despre relația cu PSD, cea cu președintele Nicușor Dan și ce înțelege Siegfried Mureșan despre „naționalism sănătos în interviul de mâine din HotNews. 