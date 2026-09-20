Promisiunea lui Siegfried Mureșan în interviu după nominalizare: „Mie nu mi-ar fi teamă să publicăm sprijinul oferit Ucrainei. Nu văd motive pentru care acest sprijin să nu fie făcut public”

Siegfried Mureșan susține, într-un interviu pentru publicul HotNews, că „trebuie să spunem oamenilor adevărul” legat de războiul declanșat de Rusia contra Ucrainei și de amenințările la adresa României.

-HotNews: Domnule Siegfried Mureșan, ce puteți face dumneavoastră ca viitor premier, dacă veți fi votat de Parlament, în privința securității cetățeanului? Să nu se mai întâmple, situații poate mai grave decât s-a întâmplat la Galați unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

-Siegfried Mureșan: În primul rând vedem o agresivitate sporită a Federației Ruse față de toate statele membre ale Uniunii Europene în această perioadă.

„Aceste drone nu voi dispărea foarte repede”

În primul rând, față de noi, statele de pe flancul estic, dar și față de alte state. Vedem drone și în Europa Centrală și în Europa de Vest.

Ca atare trebuie să spunem oamenilor adevărul: aceste drone nu vor dispărea foarte repede. Trebuie, în primul, rând să informăm bine oamenii, oamenii să înțeleagă care sunt pericolele. Nu facem oamenilor un serviciu dacă nu le spunem care sunt pericolele.

Dacă le spunem oamenilor că totul e bine, că statul are grijă, statul veghează și tu, cetățean, nu trebuie să faci nimic, nu ajutăm oamenii. Oamenii trebuie pregătiți, trebuie întăriți, trebuie instruiți, trebuie să cunoască situația.

E nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește securitatea națională. Cetățenii trebuie să fie aliații statului în a ne proteja.

Doi, trebuie implementat rapid programul european de apărare SAFE care prevede o serie de achiziții de echipamente.

Trei la mână vom lucra cu state membre ale Uniunii Europene și ale NATO pentru a avea cât de repede cu putință echipamentele cele mai potrivite pentru a reacționa în cazul acestor drone.

Trebuie să reacționăm eficient. Dacă dronele sunt mai multe, trebuie să avem exact echipamentele potrivite pentru a le ține departe de oameni, de teritoriul național, de casele oamenilor.

Termenul avansat: un an de zile

– Când le vom avea? Pentru că așa sună bine, dar când le vom avea? Că mâine poate să cadă o dronă.

–Unele sunt, contractele sunt, există, sunt făcute, vor fi livrate, unele în următoarele luni. În general Uniunea Europeană, și România ca parte a programelor europene, este deja într-o situație mult mai bună decât am fost în urmă cu câțiva ani de zile.

Avem investiții europene, avem sprijin european, am semnat multe contracte de achiziții ca parte a programului SAFE, din care România primește 16 miliarde de euro fonduri europene.

Deci toate aceste lucruri vin în perioada imediat următoare și sunt absolut convins că peste un an de zile România va fi mult mai bine pregătită pentru a face față acestor pericole. Așa e mereu în viață. Întâi apare boala și după aceea apare medicamentul și vaccinul.

Deci da, a fost nevoie de un pic de timp în România, dar și în alte lucruri ale Uniunii Europeane, pentru a găsi cele mai bune echipamente. La drone, tehnologiile evoluează foarte rapid. De aceea cooperarea noastră cu cei care sunt avansați în domeniul dronelor inclusiv,cei din Ucraina este atât de importantă.

„Dictatorii nu dorm, ei cooperează”

Tehnologiile evoluează rapid și trebuie mereu să cumpărăm cele mai noi și moderne echipamente.

Ultimul lucru pe care vreau să-l spun: nu va fi o zi în care să spunem, acum am făcut totul și ne putem relaxa, fiindcă dictatorii lumii care vor să slăbească modelul nostru democratic, bazat pe libertate, libertate de exprimare, libertatea presei, nu dorm, sunt activi și cooperează.

Ca atare, trebuie și noi să cooperăm mai mult, mai puternic, cu democrațiile liberale, cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană. Deci, dacă am spune oamenilor că va veni o zi, peste un an sau doi, în care toată pregătirea noastră e perfectă și nu mai avem nimic de făcut, nu am spune oamenilor adevărul. Va trebui să investim permanent în securitate și apărare în următori ani, mai repede, mai mult și pentru o perioadă mai lungă de timp.

Și pentru a putea face acest lucru, va trebui să avem o economie puternică, finanțe publice în ordine și investiții private. Iar investitorii privați vin doar dacă se simt siguri în România.

Deci, aceste lucruri sunt corelate și efortul de creștere a securității va fi unul permanent, unul continuu. Nu vom putea spune peste un an de zile am făcut totul, acum ne relaxăm. Fiindcă, repet, cei care ne vor răul avansează și ei.

„Faptul că oamenii luptă în Ucraina face România mai sigură”

– Veți spune, în logica aceasta, și care a fost ajutorul României pentru Ucraina?

– Eu cred că oamenii din România trebuie să știe că a ajuta Ucraina este în interesul fundamental al României. Faptul că oamenii luptă în Ucraina face România mai sigură. Nouă ne-ar fi mult mai rău dacă rușii ar fi la frontieră.

Deci, ceea ce se întâmplă în Ucraina este important pentru România și lupta pe care oamenii din Ucraina o duc e esențială pentru noi. Pentru asta trebuie să fim recunoscători în fiecare zi. Recunoștința nu e suficientă. Trebuie să ajutăm, să contribuim.

Există sprijin european pentru care garantează toate statele membre ale Uniunii Europene. Sunt credite pe care Ucraina le va reimbursa pe termen lung, dar garantăm toți. România participe inclusiv la aceste programe europene.

E foarte bine că România ajută bilateral. A ajuta Ucraina nu înseamnă a lua din România, fiindcă ne-ar fi mult mai scump și mult mai greu să ne apărăm dacă rușii ar fi la frontieră.

Faptul că ajutăm Ucraina e și din interesul nostru, e o investiție în securitatea noastră și, da, eu cred că oamenii trebuie să știe adevărul, trebuie să știe de ce a ajuta Ucraina e o necesitate și nu e cheltuială, și nu e risipă.

„Este un lucru la care m-am gândit serios”

– Dar trebuie să știe și cu cât.

– Mie nu mi-ar fi teamă să publicăm sprijinul oferit Ucrainei. Nu văd motive pentru care acest sprijin să nu fie făcut public. Este un lucru la care m-am gândit serios în ultima perioadă, de la începutul conflictului și, după cum am spus, cetățenii trebuie să fie aliații noștri în securitatea națională.

Trebuie să știe ce facem, trebuie să știe de ce facem și trebuie să știe că acest lucru e bun pentru ei. Cu cât le spunem mai multe lucruri, cu atât vor avea mai mare încredere în noi și cu cât știu mai puține lucruri oamenii, cu atât sunt mai vulnerabili la populism, la extremism, la știri false, la dezinformare.

Deci da, sprijinirea Ucrainei ne costă, dar este o investiție și ar fi mult mai scump dacă nu am ajutat Ucraina și rușii ar fi la frontiera noastră și noi am fi următoarea lor țintă.

Luni dimineață, interviul cu Siegfried Mureșan pe HotNews.